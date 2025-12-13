Atlet Taekwondo Arya Danu Susilo Raih Medali Emas Ke-25 untuk Indonesia di SEA Games 2025

BANGKOK – Kabar gembira datang dari cabang olahraga (cabor) Taekwondo. Atlet Indonesia, Arya Danu Susilo, sukses merengkuh medali emas ke-25 untuk kontingen Merah Putih setelah tampil dominan di final nomor -74kg putra SEA Games Thailand 2025.

Keberhasilan tersebut diraih Arya setelah mengalahkan wakil Vietnam, Ly Hong Phuc, dalam duel yang berlangsung di Island Hall 3rd Floor, Fashion Island Bangkok Shopping Mall, Bangkok, Thailand, pada Sabtu (13/12/2025) sore WIB.

1. Arya Tampil Memukau di Laga Puncak

Arya Danu Susilo, yang turun di nomor Taekwondo -74kg putra, tampil memukau sepanjang laga. Ia berhasil mengalahkan Ly Hong Phuc dengan skor telak 2-0 di babak perebutan medali emas. Dengan kemenangan ini, Arya menambah pundi-pundi medali emas untuk kontingen Indonesia.

Sebelum Arya, sudah ada beberapa atlet yang juga menyumbangkan medali emas dari berbagai cabor untuk kontingen Indonesia, di antaranya berasal dari cabor menembak, cabor angkat besi, dan cabor karate.

2. Proyeksi dan Target Medali Indonesia

Arya Danu

Total, saat ini kontingen Indonesia sudah mengumpulkan 25 medali emas, 35 medali perak, dan 25 keping perunggu. Perolehan ini sejatinya masih jauh dari target yang dibebankan, namun masih banyak cabor lain yang belum dipertandingkan.

Sebagai informasi, Kontingen Indonesia dibebani target ambisius, yakni meraih 80 medali emas di SEA Games 2025. Jumlah tersebut diproyeksikan dapat menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen akhir pesta olahraga terbesar se-ASEAN tersebut.

(Rivan Nasri Rachman)