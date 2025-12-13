Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie Jumpa Anders Antonsen dan Kunlavut Vitidsarn, Putri KW Masuk Grup Berat!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |10:48 WIB
Hasil Drawing BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie Jumpa Anders Antonsen dan Kunlavut Vitidsarn, Putri KW Masuk Grup Berat!
Simak hasil drawing BWF World Tour Finals 2025 di mana Jonatan Christie berjumpa lawan berat (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Drawing BWF World Tour Finals 2025 sudah diketahui, Sabtu (13/12/2025) pagi WIB. Dua wakil Indonesia yakni Jonatan Christie dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) masuk grup berat.

Undian dimulai dengan sektor ganda campuran. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang jadi satu-satunya wakil Indonesia, masuk ke Grup B!

Mereka akan bertemu lawan-lawan kategori berat di fase ini. Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei, dan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, jadi tantangan sulit buat sang debutan.

1. Beda Grup

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Bergeser ke ganda putra, Indonesia diwakili Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Keduanya akan berada di grup terpisah.

Sabar/Reza masuk Grup A bersama Kim Won-ho/Seo Seung-jae, Man Wei Chong/Kai Wun Tee, dan Chiu Hsiang-Chieh/Wang Chi-Lin. Sedangkan, Fajar/Fikri satu grup dengan Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, dan Liang Wei Keng/Wang Chang.

Undian tidak kalah berat dialami Putri! Satu-satunya wakil Indonesia di tunggal putri itu langsung menghadapi dua pebulu tangkis yang pernah duduk di ranking 1 dunia!

Ya, Putri diundi satu grup dengan Akane Yamaguchi dan An Se-young. Satu rival lainnya adalah calon bintang dari Jepang yakni Tomoka Miyazaki.

2. Jonatan Christie

Jonatan juga mendapat undian sulit di tunggal putra. Pemain berusia 28 tahun itu akan berhadapan dengan Kunlavut Vitidsarn, Anders Antonsen, dan Christo Popov di Grup A.

BWF World Tour Finals 2025 akan digelar di Hangzhou, China, pada 17-21 Desember. Turnamen tutup tahun ini memang hanya akan diikuti delapan pemain dengan poin terbaik di masing-masing sektor dalam satu tahun kalender.

 

