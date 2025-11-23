Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Debut Bareng Pasangan Baru!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |04:50 WIB
5 Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Debut Bareng Pasangan Baru!
Berikut lima wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025 termasuk Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (Foto: PBSI)
A
A
A

BERIKUT lima wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025. Salah satunya akan menjalani debut bersama pasangan barunya!

BWF World Tour Finals 2025 merupakan turnamen tutup tahun. Ajang itu akan digelar di Hangzhou, China, pada 17-21 Desember.

Tak sembarangan pemain bisa tampil di ajang ini. Hanya delapan pemain terbaik di setiap sektor yang berhak turun di BWF World Tour Finals 2025. Indonesia akan mengirim lima wakil. Siapa saja?

5 Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025

1. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Pasangan anyar ini akan melakoni debutnya di BWF World Tour Finals. Fajar/Fikri lolos setelah mencapai babak final Australia Open 2025 Super 500.

Keberhasilan ini sungguh manis karena mereka sejatinya baru dipasangkan pada Juli 2025. Keduanya pernah tampil di ajang ini bersama partner lama yakni Fajar bareng Rian Ardianto dan Fikri dengan Bagas Maulana.

2. Jonatan Christie

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Pemain yang sekarang tampil via jalur independen ini berhasil meraih tiket ke BWF World Tour Finals 2025. Jonatan melaju berkat hasil-hasil yang dicapainya terutama pada paruh kedua tahun ini.

Pria asal Jakarta ini akan jadi satu-satunya wakil Indonesia di tunggal putra. Patut dinanti sejauh apa prestasi Jonatan di turnamen tutup tahun tersebut.

3. Putri Kusuma Wardani

Putri KW meraih medali perunggu di BWF World Championships 2025 (Foto: PBSI)

Tunggal putri Pelatnas PBSI ini untuk pertama kalinya tampil di BWF World Tour Finals. Putri akan debut di turnamen tutup tahun ini dan menjadi satu-satunya perwakilan di nomornya.

Perempuan asal Tangerang ini akan bertarung dengan nama-nama besar seperti An Se-young dan Wang Zhiyi. Patut dinanti seperti apa performa Putri pada debutnya.

 

