Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Butuh Perjuangan Keras, Jafar/Felisha Lega Lolos BWF World Tour Finals 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |22:43 WIB
Butuh Perjuangan Keras, Jafar/Felisha Lega Lolos BWF World Tour Finals 2025
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu lega bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu lega bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Mereka mengaku butuh perjuangan keras bahkan hingga turnamen Australia Open 2025 Super 500.

Kepastian Jafar/Felisha lolos didapat usai menyisihkan Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat di semifinal Australia Open 2025. Mereka menang 19-21, 21-13, dan 21-14, di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Sabtu (22/11/2025) malam WIB.

Pitha, Felisha, dan Jafar foto pbsi

Oupthong/Sudjaipraparat merupakan pesaing langsung Jafar/Felisha di klasemen BWF World Tour Finals 2025. Dengan kemenangan itu, mereka sekaligus menyisihkan pasangan asal Thailand tersebut!

1. Cukup Merepotkan

Jafar mengatakan Oupthong/Sudjaipraparat cukup merepotkannya dan Felisha. Untungnya, mereka dapat meraih hasil manis dalam laga tersebut.

"Tadi di gim pertama kami sudah unggul tapi karena terburu-buru ingin menyelesaikan di poin kritis jadi malah tersusul dan kalah. Di gim kedua dan ketiga kami mencoba lagi, tidak mau kalah," kata Jafar dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (22/11/2025).

"Kemarin juga sudah mengalami kalah di gim pertama tapi bisa ambil gim kedua dan ketiga. Ini yang tadi kami lakukan lagi," tegasnya.

Jafar mengatakan akan berbenah diri untuk laga final karena ingin bermain apik, Minggu 23 November 2025. Apalagi, mereka akan menghadapi juara dunia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184212/para_pebulu_tangkis_indonesia-9UZT_large.jpg
Hitung-hitungan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3183999/jonatan_christie-pzMd_large.jpg
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Termasuk Jonatan Christie, Sudah 3 Wakil Lolos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183725/putri_kw_tembus_bwf_world_tour_finals_2025_pbsi-tfal_large.jpg
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Lolos Berkat Bantuan Gregoria Mariska!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183606/jonatan_christie-b8v5_large.jpg
Lolos BWF World Tour Finals 2025, Jonatan Christie Ingin Fokus Perbaiki Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183596/jonatan_christie-9cTl_large.jpg
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie Lolos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/40/3183057/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-fhm0_large.jpg
Reaksi Fajar/Fikri Berpeluang Lolos ke BWF World Tour Finals 2025, meski Baru Diduetkan di 7 Turnamen
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement