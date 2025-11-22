Butuh Perjuangan Keras, Jafar/Felisha Lega Lolos BWF World Tour Finals 2025

SYDNEY – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu lega bisa lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Mereka mengaku butuh perjuangan keras bahkan hingga turnamen Australia Open 2025 Super 500.

Kepastian Jafar/Felisha lolos didapat usai menyisihkan Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat di semifinal Australia Open 2025. Mereka menang 19-21, 21-13, dan 21-14, di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Sabtu (22/11/2025) malam WIB.

Oupthong/Sudjaipraparat merupakan pesaing langsung Jafar/Felisha di klasemen BWF World Tour Finals 2025. Dengan kemenangan itu, mereka sekaligus menyisihkan pasangan asal Thailand tersebut!

1. Cukup Merepotkan

Jafar mengatakan Oupthong/Sudjaipraparat cukup merepotkannya dan Felisha. Untungnya, mereka dapat meraih hasil manis dalam laga tersebut.

"Tadi di gim pertama kami sudah unggul tapi karena terburu-buru ingin menyelesaikan di poin kritis jadi malah tersusul dan kalah. Di gim kedua dan ketiga kami mencoba lagi, tidak mau kalah," kata Jafar dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (22/11/2025).

"Kemarin juga sudah mengalami kalah di gim pertama tapi bisa ambil gim kedua dan ketiga. Ini yang tadi kami lakukan lagi," tegasnya.

Jafar mengatakan akan berbenah diri untuk laga final karena ingin bermain apik, Minggu 23 November 2025. Apalagi, mereka akan menghadapi juara dunia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.