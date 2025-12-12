Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Dwi Ani Retno Wulan, Atlet Cantik MMA asal Indonesia yang Cetak Sejarah di SEA Games 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |23:23 WIB
Kisah Dwi Ani Retno Wulan, Atlet Cantik MMA asal Indonesia yang Cetak Sejarah di SEA Games 2025
Simak kisah Dwi Ani Retno Wulan yang berhasil mencetak sejarah di SEA Games 2025 pada cabang olahraga MMA (Foto: Instagram/@dwiretnomma)
A
A
A

KISAH Dwi Ani Retno Wulan menarik untuk diulas. Sebab, atlet cantik MMA asal Indonesia itu mencetak sejarah di SEA Games 2025.

Nama Dwi Ani Retno Wulan mencuri perhatian setelah memenangi medali emas di SEA Games 2025. Ia memenangi duel perebutan medali melawan Thu Thang Binh Duong di final nomor tradisional putri -54 kg.

1. Sejarah

Dwi Ani Retno Wulan merebut medali emas SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
Dwi Ani Retno Wulan merebut medali emas SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

Dwi mencetak sejarah sebagai atlet MMA pertama yang meraih kepingan mulia tersebut. Dunia olahraga Indonesia pun bersorak dengan keberhasilannya.

Sayangnya, cabang olahraga (cabor) MMA (mixed martial arts) tidak resmi alias berstatus value creation events (eksibisi). Medali yang diraihnya pun tak masuk dalam hitungan untuk Kontingen Indonesia.

2. Tidak Direstui

Pun begitu, keberhasilan Dwi Ani Retno Wulan tetap layak diapresiasi. Apalagi, atlet asal Rembang, Jawa Tengah, itu sempat tidak direstui oleh orangtuanya untuk menekuni profesi sebagai petarung.

Namun, hatinya tetap tertambat ke ajang beladiri campuran tersebut. Ia bahkan rela pindah dari Rembang ke Solo untuk bergabung dengan salah satu sasana atau akademi di sana.

 

Halaman:
1 2
