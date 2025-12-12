Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Rachel/Febi dan Febriana/Meilysa Tapaki Semifinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |16:19 WIB
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Rachel/Febi dan Febriana/Meilysa Tapaki Semifinal
Hasil perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan sudah diketahui (Foto: X/@INABadminton)
PATHUM THANI – Hasil perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan sudah diketahui. Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, melaju ke semifinal!

Mereka tampil di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Jumat (12/12/2025) siang WIB. Leo/Bagas menang atas Keat Wesley Koh/Jansuke Kubo, Rachel/Febi menyisihkan Pham Thi Dieu Ly/Pham Thi Khang, dan Febriana/Meilysa mengalahkan Go Pei Kee/Teoh Mei Xing.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Leo/Bagas tampil begitu percaya diri melawan Koh/Jansuke. Hal itu dengan Leo/Bagas langsung menekan lawan untuk mengumpulkan pundi-pundi poin.

Kerja keras Leo/Bagas berbuah manis dalam gim pertama. Mereka sukses menaklukan lawan dengan poin 21-17.

Dalam gim kedua, Leo/Bagas kembali tampil begitu percaya diri. Alhasil mereka berhasil menang ats Koh/Jansuke dengan poun 21-19.

Di laga lainnya, Rachel/Febi mendapatkan perlawanan ketat dari Pham/Pham dalam gim pertama. Alhasil mereka takluk dengan poin 19-21 dari Pham/Pham.

 

1 2
