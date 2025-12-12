Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tim Snooker Putri Indonesia ke Final SEA Games 2025, Manajer Syafril Nasution Minta Dukungan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |19:13 WIB
Tim Snooker Putri Indonesia ke Final SEA Games 2025, Manajer Syafril Nasution Minta Dukungan
Tim Snooker Putri Indonesia ke final SEA Games 2025. (Foto: POBSI)
NONTHABURI - Kabar gembira datang dari Thailand, di mana Tim Snooker Putri Indonesia berhasil melaju ke babak final SEA Games 2025. Menjelang laga penentuan melawan tuan rumah Thailand, Manajer Timnas Biliar Indonesia, Syafril Nasution, menyatakan optimisme tinggi seraya meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar medali emas dapat diraih.

1. Rebut Tiket Final

Tim Women 6 Red Snooker Indonesia, yang diwakili oleh Emilia Putri Rahmanda dan Annabella Putri Yohana, sukses membungkam tim Singapura dengan skor telak 3-0 di babak semifinal. Kemenangan manis ini diraih di Thunder Dome Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand pada Jumat (12/12/2025). Selanjutnya, Emilia dan Annabella akan bertemu tim Thailand di partai final.

Syafril Nasution menyebut keberhasilan menapaki babak final ini sebagai prestasi luar biasa. Apalagi, Emilia dan Annabella mampu cepat menyatu dan kompak meski hanya menjalani waktu persiapan yang minim.

"Ini suatu prestasi yang luar biasa, karena hanya latihan di Pelatnas 4 bulan, tapi sudah bisa mengalahkan tim negara-negara lain untuk ketemu Thailand, yang merupakan tuan rumah sekaligus juara dunia, di final besok. Mohon doa dari masyarakat Indonesia," kata Syafril kepada Okezone, Jumat (12/12/2025).

Manajer Timnas Biliar Indonesia, Syafril Nasution
Manajer Timnas Biliar Indonesia, Syafril Nasution

2. Pesan Jelang Final

Meski optimistis dengan medali perak yang sudah di tangan, Syafril mengingatkan Emilia dan Annabella untuk tidak terlena. Ia berpesan agar keduanya harus tampil maksimal di partai pamungkas, mengingat atlet Thailand dikenal sangat kuat di kancah Asia bahkan dunia.

"Atlet snooker Thailand bukan saja sebagai tuan rumah, tapi mereka telah beberapa kali menjuarai tingkat Asia maupun dunia," tutur Syafril.

 

