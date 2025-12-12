Advertisement
Dina Aulia Paling Cepat di Lari Gawang 100 Meter, Rebut Medali Emas Ke-18 Indonesia di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |19:31 WIB
Dina Aulia Paling Cepat di Lari Gawang 100 Meter, Rebut Medali Emas Ke-18 Indonesia di SEA Games 2025
Atlet pelari gawang Indonesia, Dina Aulia. (Foto: Instagram/dinaaulia_3)
BANGKOK - Cabang olahraga (cabor) Atletik kembali mengharumkan nama bangsa setelah menyumbang medali emas ke-18 bagi Kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Medali prestisius ini diraih oleh Dina Aulia dalam nomor 100 meter lari gawang putri.

1. Dina Aulia Unggul, Indonesia Kuasai Podium

Dina Aulia menampilkan performa memukau dengan melesat kencang melewati rintangan di lintasan Supachalasai Stadium, Bangkok, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam WIB. Dina berhasil mengalahkan semua pesaingnya, termasuk rekan senegaranya sendiri.

Dina sukses menyabet medali emas, sementara atlet Indonesia lainnya, Emilia Nova, berhasil meraih medali perak, menandai dominasi Indonesia di nomor ini. Adapun medali perunggu didapat oleh atlet asal Vietnam, Huynh Thi My Tien.

2. Total Medali dan Pengejaran Target

Tambahan emas dari Dina Aulia membuat Tim Indonesia saat ini mengoleksi total 64 medali. Rinciannya adalah 18 medali emas, 25 perak, dan 21 perunggu. Perolehan ini bertambah signifikan setelah cabor lain seperti judo dan senam artistik juga berhasil menyumbang emas pada hari yang sama.

Atlet pelari gawang Indonesia, Dina Aulia. (Foto: Instagram/dinaaulia_3)
Kontingen Indonesia dibebani target ambisius mencapai 80 medali emas di SEA Games 2025. Jumlah tersebut diharapkan dapat menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen akhir pesta olahraga terbesar se-ASEAN tersebut.

(Rivan Nasri Rachman)

