Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Kadek Dhinda Terhenti, Jafar/Felisha Melaju

Hasil perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan sudah diketahui (Foto: X/@INABadminton)

PATHUM THANI – Hasil perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan sudah diketahui. Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi terhenti sedangkan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses melaju.

Dua pertandingan itu berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Jumat (12/12/2025) siang WIB. Dhinda bermain lebih dulu ketimbang Jafar/Felisha.

Tunggal putri kelahiran Bali itu berhadapan dengan wakil Malaysia, Wong Ling Ching. Dalam pertandingan itu, Dhinda menelan kekalahan dalam dua gim langsung dengan skor 11-21, dan 17-21.

Meski akhirnya kalah, pebulu tangkis yang mengidolakan An Se-young itu sempat memperlihatkan perlawanan sengit. Sementara, hasil berbeda didapat oleh Jafar/Felisha di perempatfinal SEA Games Thailand 2025.