HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Kadek Dhinda Terhenti, Jafar/Felisha Melaju

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |13:23 WIB
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Kadek Dhinda Terhenti, Jafar/Felisha Melaju
Hasil perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan sudah diketahui (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

PATHUM THANI – Hasil perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan sudah diketahui. Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi terhenti sedangkan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses melaju.

Dua pertandingan itu berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Jumat (12/12/2025) siang WIB. Dhinda bermain lebih dulu ketimbang Jafar/Felisha.

Ni Kadek Dhinda tembus semifinal Korea Masters 2025 PBSI

Tunggal putri kelahiran Bali itu berhadapan dengan wakil Malaysia, Wong Ling Ching. Dalam pertandingan itu, Dhinda menelan kekalahan dalam dua gim langsung dengan skor 11-21, dan 17-21.

Meski akhirnya kalah, pebulu tangkis yang mengidolakan An Se-young itu sempat memperlihatkan perlawanan sengit. Sementara, hasil berbeda didapat oleh Jafar/Felisha di perempatfinal SEA Games Thailand 2025.

 

Halaman:
1 2
