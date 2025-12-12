Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sisihkan Wakil Malaysia, Putri KW Lolos Semifinal!

PATHUM THANI – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) berhasil melaju ke semifinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan. Ia sukses melewati hadangan Karupathevan Letshanaa 21-18 dan 21-13 di babak perempatfinal SEA Games 2025.

Bermain di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Jumat (12/12/2025), Putri sempat kesulitan menemukan momentum permainan terbaik di gim pertama. Ia sempat kehilangan banyak poin. Tetapi, pebulu tangkis berusia 23 tahun itu mampu mengejar ketertinggalan.

Pada jeda interval gim pertama, Putri masih tertinggal dari Karupathevan dengan skor 10-11. Setelah rehat, permainan cepat tunggal putri kelahiran Tangerang, Banten, itu menyulitkan Karupathevan.

Alhasil, Putr mampu membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan dengan skor 21-18. Memasuki gim kedua, ia kembali direpotkan dengan pola permainan Karupathevan.