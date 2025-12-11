Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Kamis 11 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Sabet 13 Emas, Indonesia Posisi 2

Klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Kamis (11/12/2025) pukul 21.00 WIB sudah diketahui (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 sudah diketahui hingga Kamis (11/12/2025) pukul 21.00 WIB. Kontingen Indonesia total menyabet 13 emas dan nangkring di posisi 2!

SEA Games 2025 telah memasuki hari ketiga. Semakin banyak cabang olahraga (cabor) yang menggelar pertandingan perebutan medali.

1. Tambah 7 Emas

Sebanyak tujuh keping emas berhasil didapatkan atlet-atlet Indonesia hingga Kamis (11/12/2025) pukul 21.00 WIB. Sumbangan pertama hari ini dicatatkan atas nama Rendy Varera Sanjaya.

Itu merupakan medali keduanya di SEA Games 2025. Rendy sempat menyumbang satu keping perak pada nomor downhill putra.

Berturut-turut emas Indonesia datang dari cabor karate, canoe, ski air, renang (2), basket, dan atletik. Total, Kontingen Indonesia hari ini mencatatkan 13 emas, 20 perak, dan 13 perunggu.

Untuk sementara, Indonesia duduk di tangga kedua di bawah Kontingen Thailand. Tuan rumah meraup 37 emas, 21 perak, dan 19 perunggu, hingga berita ini dinaikkan.