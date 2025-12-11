Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perasaan Rendy Varera Usai Sumbang Medali Pertama untuk Indonesia di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |00:01 WIB
Perasaan Rendy Varera Usai Sumbang Medali Pertama untuk Indonesia di SEA Games 2025
Atlet balap sepeda Indonesia, Rendy Varera. (Foto: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro)
A
A
A

CHONBURI – Atlet balap sepeda Indonesia, Rendy Varera Sanjaya, berhasil menyumbang medali pertama untuk skuad Merah Putih di SEA Games 2025. Rendy meraih medali perak dari nomor sepeda gunung downhill putra dan mengaku sangat lega serta bersyukur atas pencapaian tersebut.

1. Pengakuan Rendy Usai Raih Perak

Rendy menyumbang medali perak itu lewat nomor sepeda gunung downhill putra. Dia mencatatkan waktu 2 menit 38,714 detik setelah melalui lintasan yang menantang dan kompetitif di Khao Kheow Open Zoo, Chonburi, Thailand, Rabu 10 Desember 2025 pagi WIB.

Usai perlombaan, Rendy sangat bersyukur bisa membawa Indonesia meraih medali. Meski begitu, dia tak ingin cepat puas dan akan memperbaiki segala kekurangannya.

“Cukup lega, ini saya sudah berikan dengan maksimal, saya sangat bersyukur dengan hasil hari ini. Catatan waktu ini personal best dan waktu terbaik yang bisa saya berikan,” ucap Rendy dalam keterangan NOC Indonesia, Kamis (11/12/2025).

“Selanjutnya, saya harus banyak latihan lagi. Saya mau mengurangi rem untuk ke depannya, dan dikuatkan lagi buat pedalling-nya,” sambungnya.

Rendy Varera persembahkan medali perak bagi Indonesia di SEA Games 2025 NOC Indonesia
Rendy Varera persembahkan medali perak bagi Indonesia di SEA Games 2025 NOC Indonesia

2. Sambutan CdM dan Kans Medali Lain

Sementara itu, CdM Tim Indonesia untuk SEA Games Thailand 2025 Bayu Priawan Djokosoetono, menyambut gembira prestasi yang didapat Rendy. Keberhasilan ini diharapkan dapat memacu semangat seluruh atlet Indonesia di SEA Games 2025.

 

Halaman:
1 2
