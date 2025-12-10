Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 10 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Posisi 2, Jauhi Kejaran Malaysia!

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Rabu (10/12/2025) hingga pukul 21.00 WIB masih dikuasai oleh tim tuan rumah Thailand. Sementara kontingen Indonesia berada di urutan kedua, jauh meninggalkan kejaran Malaysia.

Thailand di urutan pertama dengan total 41 medali, dengan rincian 19 emas, 13 perak, dan 9 perunggu. Sedangkan Indonesia di urutan kedua dengan 21 medali, 5 emas, 9 perak, dan 7 perunggu.

1. Indonesia Rebut 5 Medali Emas

Pada hari ini, Indonesia sudah mengoleksi lima medali emas. Medali emas pertama datang dari cabang olahraga (cabor) taekwondo dengan nomor poomsae team, yang dipersembahkan oleh Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozy, dan Muhammad Rizal.

Lalu medali kedua datang dari tim canoe Indonesia, tepatnya di nomor mixed kayak four 500m. Tim canoe Indonesia diperkuat oleh Subhi, Ramla Baharuddin, Indra Hidayat, Stevani Maysche Ibo.

Subhi dkk tampil impresif pada partai puncak yang berlangsung di The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong,. Tim Indonesia merebut medali emas dengan mencatat waktu 1 menit 37,916 detik.

Tim Canoe Indonesia sumbang medali emas di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Tetuko Mediantoro)

Kemudian medali emas ketiga dari cabor Petanque. Medali emas itu disumbang oleh Andri Irawan lewat nomor tunggal putra. Andri tampil ciamik melawan Bountamy Southammavong pada partai puncak yang dimainkan di Valaya Alongkorn Rajabhat University.

Lalu dua medali emas terakhir datang dari bulu tangkis beregu putra dan renang. Tim beregu putra juara usai menaklukkan Malaysia dengan skor meyakinkan 3-0, sementara renang dipersembahkan Jason Donovan Yusuf di nomor 100 meter gaya bebas putra.