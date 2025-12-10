Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Gregoria Mariska Kalah, Indonesia Disalip Thailand 1-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |13:38 WIB
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Gregoria Mariska Kalah, Indonesia Disalip Thailand 1-2
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

PATHUM THANI – Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand setelah tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, dikalahkan oleh Ratchanok Intanon. Kekalahan ini membuat Indonesia tertinggal 1-2 dari Thailand pada final SEA Games 2025 yang berlangsung di Pathum Thani, Rabu (10/12/2025) siang WIB.

1. Awal Buruk di Gim Pertama

Bermain di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Gregoria tidak mengawali pertandingan dengan baik. Tunggal putri nomor 10 dunia itu tertinggal sangat jauh dari Intanon dengan skor 1-8.

Intanon sangat nyaman mencuri poin demi poin dari Gregoria. Tunggal putri peringkat delapan dunia asal Thailand itu pun berhasil mencapai interval gim pertama dengan skor telak 11-3.

Gregoria terlihat kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu semakin tertinggal jauh dari Intanon dengan skor 7-16. Alhasil, dia kalah telak di gim pertama dengan skor akhir 7-21.

Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)

2. Perlawanan di Gim Kedua Belum Cukup

Pada gim kedua, Gregoria kembali mendapat kesulitan dari Intanon. Pemain Pelatnas PBSI Cipayung itu tertinggal dengan skor 5-8.

 

Halaman:
1 2
