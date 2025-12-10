PATHUM THANI – Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand setelah tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, dikalahkan oleh Ratchanok Intanon. Kekalahan ini membuat Indonesia tertinggal 1-2 dari Thailand pada final SEA Games 2025 yang berlangsung di Pathum Thani, Rabu (10/12/2025) siang WIB.
Bermain di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Gregoria tidak mengawali pertandingan dengan baik. Tunggal putri nomor 10 dunia itu tertinggal sangat jauh dari Intanon dengan skor 1-8.
Intanon sangat nyaman mencuri poin demi poin dari Gregoria. Tunggal putri peringkat delapan dunia asal Thailand itu pun berhasil mencapai interval gim pertama dengan skor telak 11-3.
Gregoria terlihat kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu semakin tertinggal jauh dari Intanon dengan skor 7-16. Alhasil, dia kalah telak di gim pertama dengan skor akhir 7-21.
Pada gim kedua, Gregoria kembali mendapat kesulitan dari Intanon. Pemain Pelatnas PBSI Cipayung itu tertinggal dengan skor 5-8.