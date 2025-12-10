Breaking News: Tim Beregu Putra Indonesia Raih Medali Emas SEA Games 2025 Usai Sikat Malaysia 3-0 di Final

PATHUM THANI – Tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil mengunci medali emas SEA Games 2025 setelah menang telak 3-0 atas Malaysia. Kepastian gelar juara ini didapat melalui kemenangan Moh Zaki Ubaidillah atas wakil Malaysia, Justin Hoh, di pertandingan ketiga final bulu tangkis beregu putra SEA Games 2025 di Thailand.

Hasil ini juga memastikan tim bulu tangkis Indonesia menyumbang medali emas keempat bagi Tim Merah-Putih di SEA Games 2025. Selain itu, kemenangan ini juga membuat Indonesia mempertahankan status juara bertahan di cabor bulu tangkis beregu putra multi-ajang olahraga tersebut.

Jalannya Pertandingan

Ubed –sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah– berhasil mengunci kemenangan atas Justin Hoh dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-14. Pertandingan tersebut digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand.

Dengan kemenangan 3-0 ini, tim bulu tangkis putra Indonesia menyumbang medali emas keempat bagi Tim Merah-Putih di SEA Games Thailand 2025. Selain itu, kemenangan ini juga membuat Indonesia berhasil mempertahankan status juara bertahan di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis beregu putra multi-ajang tersebut.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Ubed langsung mengontrol permainan sejak awal gim pertama. Pukulan serta sergapan cepat pebulu tangkis berusia 18 tahun itu membuat Justin Hoh kewalahan.

Tak butuh waktu lama, Ubed berhasil memastikan keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-6. Selepas rehat, Ubed terus mempertahankan keunggulan dengan bermain efektif.