Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza Permalukan Juara Dunia Aaron/Soh, Indonesia vs Malaysia 2-0

PATHUM THANI – Tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 atas Malaysia di final beregu SEA Games 2025. Poin kedua disumbangkan oleh ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang secara impresif menumbangkan pasangan unggulan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, dalam dua gim langsung, pada Rabu (10/12/2025) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan krusial ini berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand. Sabar/Reza berhasil memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan, 21-12 dan 21-12.

Sabar/Reza langsung tampil impresif sejak awal pertandingan di gim pertama. Ganda putra Indonesia itu berhasil mendominasi dengan permainan cepat dan pukulan menyilang yang mematikan.

Tak butuh waktu lama, Sabar/Reza berhasil unggul atas Aaron/Soh dengan skor telak. Setelah jeda interval gim pertama, Sabar/Reza terus mendulang poin dengan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Aaron/Soh. Pada akhirnya, Sabar/Reza berhasil mengunci kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-12.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Memasuki gim kedua, Aaron/Soh mencoba menguasai permainan sejak awal. Penempatan bola yang dilesatkan oleh ganda putra Malaysia ini beberapa kali sempat membuat Sabar/Reza kewalahan.