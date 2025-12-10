Andri Irawan Sumbang Emas Ke-3 bagi Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Lewat Cabor Petanque!

KERAN medali emas tim Indonesia di SEA Games 2025 terus terbuka. Kontingen Merah Putih meraih kepingan emas ketiganya lewat cabang olahraga petanque.

Medali emas itu disumbang Andri Irawan lewat nomor tunggal putra. Andri tampil ciamik melawan Bountamy Southammavong pada partai puncak yang dimainkan di Valaya Alongkorn Rajabhat University, Rabu (10/12/2025) sore WIB.

Andri Irawan raih emas di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@andriirawan17)

Andri sukses mengalahkan Southammavong dengan skor akhir 13-7. Dengan begitu, dia berhasil mengukir tinta manis dengan merebut medali emas SEA Games 2025.

Ini menjadi medali emas ketiga tim Indonesia di SEA Games 2025. Sebelumnya, dua emas didapat lewat cabor taekwondo nomor pomsae beregu putra, dan cabor canoe nomor mixed kayak four 500m.

Cabor petanque sendiri masih berpotensi menambah medali emas untuk tim Indonesia. Pasalnya, ada Satria Topan yang akan memainkan laga final nomor shooting putra. Dia akan melawan atlet asal Vietnam, Nguyen Van Dung.