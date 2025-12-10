Media Vietnam Soroti Bendera Indonesia Tertukar dengan Singapura di Opening Ceremony SEA Games 2025

BANGKOK – Media Vietnam, Soha VN, menyoroti insiden saat Opening Ceremony SEA Games 2025, Selasa 9 Desember 2025 malam WIB. Sebab, bendera nasional Indonesia dan Singapura tertukar!

Kesalahan tersebut terpampang di layar besar tempat upacara pembukaan berlangsung, Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand. Momen itu terjadi saat visualisasi sejarah SEA Games.

1. SEA Games 1997

Panitia penyelenggara malah menampilkan bendera Singapura dalam visual pengantar sejarah SEA Games 1997. Padahal, ajang olahraga multievent tersebut digelar di Jakarta, Indonesia.

"Dalam pengantar sejarah SEA Games, pada tahun 1997 di Jakarta, Indonesia, panitia penyelenggara menggunakan foto dengan bendera Singapura berukuran besar di tribun," tulis Soha VN, dikutip dari situs resminya, Rabu (10/12/2025).

Kesalahan lain juga terjadi dalam upacara pembukaan tersebut. Soha VN melaporkan, peta Vietnam tak ditampilkan secara utuh sehingga menghilangkan dua pulau milik negara tersebut.

"Dalam pengenalan negara-negara di kawasan tersebut, gambar peta Vietnam yang diproyeksikan di panggung tidak menampilkan kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa," tulis laporan Soha VN.