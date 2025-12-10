Timnas Voli Putri Indonesia Pede Hadapi Malaysia di Laga Pembuka Grup B SEA Games 2025

BANGKOK – Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Marcos Sugiyama, optimistis menghadapi Timnas Voli Putri Malaysia di laga pembuka Grup B SEA Games 2025. Kedua tim akan bersua di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Rabu (10/12/2025) siang WIB.

1. Penuh Fokus

Sugiyama mengatakan persiapan yang panjang telah membentuk suasana latihan yang penuh fokus dan kegembiraan. Para pemain disebut mampu menjaga lingkungan kerja yang sehat sehingga meningkatkan kualitas interaksi satu sama lain.

“Kami sangat fokus dan sangat bahagia. Lingkungan kami damai dan penuh sukacita, mencerminkan kepercayaan diri yang tumbuh selama masa latihan yang sudah kami lewati bersama,” kata Sugiyama, dikutip Rabu (10/12/2025).

Pria berpaspor Jepang itu mengatakan masuknya beberapa atlet baru yang disebut membawa dinamika positif pada tim. Menurutnya, kombinasi pemain senior dan pemain baru menciptakan pertukaran energi yang lebih besar dan membuat suasana latihan terasa hidup.

“Integrasi atlet-atlet baru memberikan tambahan energi. Setiap saat kami merasakan suasana yang lebih segar dan penuh semangat,” ujar Sugiyama.

“Kompetisinya pasti tidak mudah. Kami akan membangun jalur kami hari demi hari, satu negara demi negara berikutnya, sampai kami mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama para atlet,” imbuh pria berdarah Brasil tersebut.