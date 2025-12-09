Kontingen Indonesia Raih 2 Medali Emas SEA Games 2025 Lewat Cabor Bulu Tangkis Besok?

KONTINGEN Indonesia meraih dua medali emas SEA Games 2025 lewat cabang olahraga (Cabor) bulu tangkis pada besok, Rabu 10 Desember 2025? Hari ini, Selasa (9/12/2025) pukul 18.00 WIB digelar Opening Ceremony di Bangkok, Thailand.

Sejatinya, sejumlah cabang olahraga sudah menggelar pertandingan pada Rabu, 3 Desember 2025. Namun, baru pada Rabu 10 Desember 2025, sederet cabang olahraga memperebutkan medali emas.

1. Sebanyak 26 Medali Emas SEA Games 2025 Diperebutkan Besok

Besok ada 26 medali emas diperebutkan. Dari 26 emas itu, ada dua medali emas yang berpotensi dimenangkan Indonesia. Dua medali emas berpotensi didapatkan dari cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu.

Putri Kusuma Wardani andalan Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Humas PP PBSI)

Tim bulu tangkis Indonesia nomor beregu putra dan putri kompak lolos ke final. Sesuai jadwal, tim bulu tangkis putri Indonesia akan menantang tuan rumah Thailand pada Rabu (10/12/2025) pukul 10.00 WIB.

Laga ini merupakan partai ulangan final bulu tangkis putri SEA Games 2023. Saat itu, Thailand menang 3-0 atas Indonesia. Sekarang dengan materi pemain seperti Putri Kusuma Wardani, Gregoria Mariska hingga Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, sanggupkah Indonesia menumbangkan geng Thailand yang diisi Pornpawee Chochuwong, Benyapa Aimsaard/Supissara Paewsampran dan Ratchanok Intanon?