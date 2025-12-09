Reaksi Mutiara Ayu Puspitasari Jadi Penentu Kelolosan Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia ke Final SEA Games 2025

PATHUM TANI – Mutiara Ayu Puspitasari jadi penentu kemenangan tim bulu tangkis putri Indonesia atas Malaysia di semifinal beregu SEA Games 2025. Berkat kiprahnya tim bulu tangkis putri Indonesia tembus final.

Ayu mengaku bersyukur bisa menjadi sosok penting di balik keberhasilan Tim Merah-Putih. Kini, dia tentu siap jaga fokus kembali jika dipercaya turun di final.

1. Lolos Final

Tim bulu tangkis putri Indonesia berhasil memastikan tiket final beregu SEA Games 2025. Mutiara Ayu dan kolega berhasil menumbangkan Malaysia dengan skor 3-2 di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin 8 Desember 2025 siang WIB.

Mutiara Ayu Puspitasari menjadi sosok krusial setelah kemenangannya atas Siti Zulaikha (21-18, 21-16) menentukan langkah Indonesia ke babak final. Ayu mengaku tak terbebani dengan status penentu nasib Tim bulu tangkis putri Indonesia.

“Saya bersyukur, Alhamdulillah bisa membawa tim ke final dengan penentuan 2-2 dan lawannya juga seumuran,” kata Ayu dilansir dari rilis resmi PBSI, Selasa (9/12/2025).

“Terakhir saya menang dan dari awal dipilih untuk menjadi tunggal putri ke-3 pasti ada rasa ingin menunjukkan bahwa saya layak diberikan amanah untuk diturunkan dan rasanya senang bisa bawa tim ke final,” sambungnya.