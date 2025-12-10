Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Malaysia Hari Ini, Live di MNCTV!

Simak jadwal siaran langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Timnas Voli Putri Malaysia di MNCTV (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)

BANGKOK – Jadwal siaran langsung Timnas Voli Putri Indonesia vs Timnas Voli Putri Malaysia di SEA Games 2025 sudah diketahui. Pertandingan itu akan disiarkan live di MNCTV!

Duel Timnas Voli Putri Indonesia vs Timnas Voli Putri Malaysia itu merupakan pertandingan pertama di Grup B. Laga dijadwalkan berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand, Rabu (10/12/2025) pukul 12.30 WIB.

1. Nama-Nama Terbaik

Selain Malaysia, Indonesia tergabung bersama Timnas Voli Putri Myanmar dan Timnas Voli Putri Vietnam di grup tersebut. Hanya dua tim teratas yang akan lolos ke semifinal.

Sadar mendapat grup lumayan berat, Timnas Voli Putri Indonesia memanggil nama-nama terbaik. Megawati Hangestri Putri akan jadi kapten sekaligus andalan di SEA Games 2025.

Pada edisi terakhir, Timnas Voli Putri Indonesia hanya mampu meraih medali perunggu. Kali ini, mereka berharap dapat menyepuhnya menjadi emas.

Berkaca pada SEA Games 2023 pula, Indonesia sanggup mencatatkan kemenangan atas Malaysia dengan skor 3-0 di fase grup. Negeri Jiran sendiri finis di posisi lima pada edisi tersebut.