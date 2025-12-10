Jadwal Siaran Langsung Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Potensi Indonesia Sabet 2 Emas, Live di iNews!

Jadwal siaran langsung final bulu tangkis SEA Games 2025 sudah diketahui (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

PATHUM THANI – Jadwal siaran langsung final bulu tangkis SEA Games 2025 sudah diketahui. Tim bulu tangkis Indonesia berpotensi meraih dua medali emas, live di iNews!

Indonesia meloloskan wakilnya di nomor beregu putra dan putri. Pertandingan final akan berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Rabu (10/12/2025)!

1. Final Beregu Putri

Pertandingan final akan dilangsungkan lebih dulu untuk beregu putri. Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan akan menghadapi tuan rumah Tim bulu tangkis Thailand pada pukul 10.00 WIB!

Susunan pemain sudah dikeluarkan untuk nomor final beregu putri. Putri Kusuma Wardani (Putri KW) akan tampil menghadapi Pornpawee Chochuwong pada giliran pertama.

Lalu, pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum melawan Benyapa Aimsaard/Supissara Paewsampran. Partai ketiga mempertemukan Gregoria dengan Ratchanok Intanon!

Lantas, di giliran keempat, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari melawan Ornnicha Jongsathapornparn/Jhenicha Sudjaipraparat. Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi akan menghadapi Supanida Katethong di laga terakhir jika dibutuhkan.