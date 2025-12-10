Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Putri KW Bawa Indonesia Ungguli Thailand 1-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |11:32 WIB
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Putri KW Bawa Indonesia Ungguli Thailand 1-0!
Putri KW berhasil membawa Tim bulu tangkis Indonesia memimpin 1-0 atas Tim bulu tangkis Thailand di final SEA Games 2025 (Foto: X/@INABadminton)
PATHUM THANI – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) membawa Tim bulu tangkis Indonesia mengungguli Tim bulu tangkis Thailand di final cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor beregu putri. Ia membungkam Pornpawee Chochuwong lewat tiga gim dengan skor 21-8, 13-21, dan 21-16.

Bermain di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Rabu (10/12/2025) pagi WIB, Putri tampil menyengat. Ia berhasil unggul jauh atas Chochuwong dengan skor 6-2. 

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Poin demi poin terus dicuri hingga Putri mampu unggul atas tuan rumah di interval gim pertama dengan skor 11-6. Usai jeda, ia tidak menurunkan tempo permainannya. 

Putri terus memperlebar jarak dari Chochuwong menjadi 17-7. Pada akhirnya, pemain Pelatnas PBSI itu sukses menutup gim pertama dengan skor kemenangan telak 21-8. 

Di gim kedua, Chochuwong tampak mulai menemukan ritme permainannya. Kali ini, ia tampil dominan dan berhasil ungguli Putri dengan skor 7-4. Tunggal putri Thailand itu terus memperlebar jarak hingga unggul lebih dulu di interval gim kedua dengan skor 11-5. 

Putri cukup kesulitan mengembangkan permainannya. Ia semakin tertinggal jauh menjadi 9-15. Pada akhirnya, Chochuwong berhasil merebut kemenangan di gim kedua dengan skor 21-13.

 

