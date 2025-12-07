Jadwal Lengkap Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025: Perjuangan Megawati Hangestri Cs Rebut Emas, Live di MNCTV!

JADWAL lengkap Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 menarik diulas. Sederet laga seru itu bisa disaksikan secara live di MNCTV.

Ya, perjuangan Timnas Voli Putri Indonesia segera dimulai. Total, Megawati Hangestri cs akan melakoni 3 pertandingan di fase grup.

1. Lawan Berat

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Voli Putri Indonesia masuk Grup B. Sejumlah lawan berat pun menanti Timnas Voli Putri Indonesia di fase grup, yakni ada Malaysia, Vietnam, dan Myanmar.

Timnas Voli Putri Indonesia akan buka perjalanan dengan hadapi Malaysia. Laga seru itu akan digelar pada Rabu, 10 Desember 2025.

Selang sehari kemudian, Timnas Voli Putri Indonesia akan tantang Myanmar. Kemenangan tentunya juga dibidik dalam laga itu demi menjaga asa lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Di laga terakhir Grup B, Timnas Voli Putri Indonesia akan hadapi lawan berat, yakni Vietnam. Nantinya, hanya juara grup dan runner-up yang lolos ke semifinal SEA Games 2025.