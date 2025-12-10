Jelang Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: PBSI Pastikan Tim Bulu Tangkis Indonesia Siap Tempur demi 2 Emas!

PATHUM TANI – Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian, ungkap kondisi tim bulu tangkis Indonesia jelang final SEA Games 2025. Dia memastikan tim putra maupun putri dalam kondisi bugar.

Eng Hian menjamin dua tim bulu tangkis Indonesia akan turun dengan kekuatan penuh di partai final. Mereka siap berjuang rebut medali emas.

1. Kompak ke Final

Tim bulu tangkis Indonesia putra dan putri memang kompak lolos ke final. Tim putri lolos lebih dahulu usai kalahkan Malaysia dengan skor 3-2 di semifinal. Laga berjalan begitu sengit hingga harus dipastikan sampai partai terakhir.

Sementara itu, tim bulu tangki putra menyusul. Mereka menang dengan skor 3-1 atas Singapura di semifinal SEA Games 2025.

Di final, tim bulu tangkis putri akan hadapi Thailand. Sementara tim bulu tangkis putra akan tantang Malaysia. Kedua laga itu akan digelar hari ini, Rabu (10/12/2025) pukul 10.00 dan 15.00 WIB.