SPORT LAIN

Opening Ceremony SEA Games 2025 Dibuka dengan Atraksi Visual Drone yang Indah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |20:04 WIB
Opening Ceremony SEA Games 2025 Dibuka dengan Atraksi Visual Drone yang Indah!
Opening ceremony SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@badmintonblahblah)
A
A
A

BANGKOK – Atraksi visual dari ribuan drone yang indah mengawali opening ceremony atau upacara pembukaan SEA Games 2025 di Thailand. Ribuan drone yang berterbangan di langit Bangkok menggambarkan visual seputar SEA Games edisi kali ini.

Upacara pembukaan SEA Games berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand pada Selasa (9/12/2025) malam WIB. Ada enam segmen pertunjukkan yang akan ditampilkan dalam upacara pembukaan kali ini.

Opening ceremony SEA Games 2025

1. Usung Tema Green SEA Games

Dengan tema ‘Green SEA Games’, upacara pembukaan kali ini memadukan konsep budaya Thailand dan konsep-konsep kontemporer. Para profesional bakat dari berbagai daerah di Thailand juga dilibatkan dalam upacara pembukaan kali ini.

Upacara pembukaan dimulai dengan atraksi visual menggunakan drone yang menggambarkan ilustrasi SEA Games. Mulai dari visualisasi jumlah atlet yang ikut serta, hingga jumlah medali emas yang diperebutkan dalam SEA Games Thailand 2025.

 

Halaman:
1 2
