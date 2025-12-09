Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tim Putra dan Putri Indonesia Kompak Raih Medali Emas?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |18:40 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tim Putra dan Putri Indonesia Kompak Raih Medali Emas?
Tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung final bulu tangkis SEA Games 2025 menarik diulas. Akankah tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia kompak raih medali emas? Laga seru ini bisa disaksikan di iNews dan Vision+.

Jelang laga krusial itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian, memastikan kondisi tim bulu tangkis Indonesia baik putra maupun putri bugar. Eng Hian menjamin, dua tim bulu tangkis Indonesia akan turun dengan kekuatan penuh di partai final.

Tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025

1. Tembus Final

Tim bulu tangkis Indonesia putra dan putri berhasil lolos ke final cabang olahraga (cabor) beregu SEA Games Thailand 2025. Skuad bulu tangkis putra Indonesia memastikan tiket final setelah menang atas Singapura (3-1) di partai semifinal.

Di pertandingan perebutan medali emas, tim bulu tangkis putra Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia. Tiket final juga didapat oleh tim bulu tangkis putri. Putri Kusuma Wardani dan kolega berhasil menumbangkan Malaysia (3-2) di semifinal.

Pada pertandingan pamungkas, tim bulu tangkis putri Indonesia akan bersua dengan tuan rumah Thailand. Dua pertandingan final beregu akan berlangsung pada Rabu 10 Desember 2025.

“Pertama saya mengucapkan terima kasih atas perjuangan anak-anak di babak semifinal kemarin. Mereka menunjukkan usaha yang kuat sehingga beregu putra dan beregu putri Indonesia bisa melaju ke final,” kata Eng Hian dilansir dari rilis resmi PBSI, Selasa (9/12/2025).

 

Halaman:
1 2
