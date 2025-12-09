Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Malam Ini! Jadwal Opening Ceremony SEA Games 2025: Megawati Pakai Baju Tradisional Lampung, Robi Syianturi Kenakan Adat Sumut

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |15:00 WIB
Malam Ini! Jadwal Opening Ceremony SEA Games 2025: Megawati Pakai Baju Tradisional Lampung, Robi Syianturi Kenakan Adat Sumut
Megawati Hangestri siap membela Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
A
A
A

JADWAL opening ceremony atau upacara pembukaan SEA Games 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, upacara pembukaan SEA Games 2025 akan digelar di Rajamangala Stadium, Thailand, pada malam ini, Selasa (9/12/2025) pukul 18.00 WIB.

Dua atlet Indonesia, Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Pertiwi, dipercaya menjadi pembawa bendera sang saka Merah Putih di opening ceremony SEA Games 2025. Robi dan Megawati pun akan kompak memakai busana adat Indonesia di acara tersebut.

Robi Syianturi. (Foto: Instagram/robi_syianturi)

1. Robi dan Megawati Pembawa Bendera Indonesia

Nantinya, Robi dan Megawati akan membawa sang saka Merah Putih ketika defile Indonesia memasuki stadion. Keduanya bakal tampil memukau karena akan memakai pakaian adat khas daerah Indonesia.

Robi akan tampil dengan setelan formal hitam, ulos, dan ikat kepala adat Sumatera Utara. Pakaian ini melambangkan perlindungan serta doa restu.

Sementara itu, Megawati Hangestri akan mengenakan kebaya merah yang dipadukan dengan kain Tapis dan mahkota Siger Lampung. Ini sebagai simbol martabat dan ketekunan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/43/3188752/robi_syianturi-wiZY_large.jpg
Penyebab Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Dipercaya Bawa Bendera Indonesia di Opening Ceremony SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/43/3188737/megawati_hangestri-Xe1J_large.jpg
Megawati Hangestri dan Robi Syianturi Jadi Pembawa Bendera, Simbol Semangat Juang Indonesia di Pembukaan SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/40/3188719/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-Ml0i_large.jpg
Leo Rolly Carnando Ungkap Rasa Lega Usai Tim Beregu Putra Indonesia Lolos ke Final SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/40/3188695/tim_bulu_tangkis_indonesia-QuqK_large.jpg
Jadwal Final Beregu Bulu Tangkis SEA Games 2025: Indonesia Borong 2 Emas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188667/aldila_sutjiadi-1vwS_large.jpg
3 Petenis Supercantik Indonesia yang Tampil di SEA Games 2025, Nomor 1 Baru Cetak Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188665/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-5PYD_large.jpg
Kata-Kata Sabar/Reza Usai Ukir Debut Manis Bawa Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia ke Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement