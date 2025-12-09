Malam Ini! Jadwal Opening Ceremony SEA Games 2025: Megawati Pakai Baju Tradisional Lampung, Robi Syianturi Kenakan Adat Sumut

JADWAL opening ceremony atau upacara pembukaan SEA Games 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, upacara pembukaan SEA Games 2025 akan digelar di Rajamangala Stadium, Thailand, pada malam ini, Selasa (9/12/2025) pukul 18.00 WIB.

Dua atlet Indonesia, Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Pertiwi, dipercaya menjadi pembawa bendera sang saka Merah Putih di opening ceremony SEA Games 2025. Robi dan Megawati pun akan kompak memakai busana adat Indonesia di acara tersebut.

1. Robi dan Megawati Pembawa Bendera Indonesia

Nantinya, Robi dan Megawati akan membawa sang saka Merah Putih ketika defile Indonesia memasuki stadion. Keduanya bakal tampil memukau karena akan memakai pakaian adat khas daerah Indonesia.

Robi akan tampil dengan setelan formal hitam, ulos, dan ikat kepala adat Sumatera Utara. Pakaian ini melambangkan perlindungan serta doa restu.

Sementara itu, Megawati Hangestri akan mengenakan kebaya merah yang dipadukan dengan kain Tapis dan mahkota Siger Lampung. Ini sebagai simbol martabat dan ketekunan.