Megawati Hangestri dan Roby Sianturi Jadi Pembawa Bendera, Simbol Semangat Juang Indonesia di Pembukaan SEA Games 2025

BANGKOK – Dua atlet kebanggaan Indonesia, pelari jarak jauh Roby Sianturi dan bintang voli Megawati Hangestri, terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih dalam Upacara Pembukaan SEA Games 2025 di Thailand. Acara akbar tersebut akan digelar di Rajamanggala Stadium pada Selasa (9/12/2025) malam WIB.

Pemilihan kedua atlet ini ditegaskan sebagai cerminan karakter juang dan optimisme yang dibawa oleh total 69 atlet dari enam cabang olahraga yang mewakili Kontingen Indonesia.

1.Simbol Adat dan Karakter Juang Tim

Pasangan pembawa bendera ini akan tampil dengan balutan busana adat yang kaya makna. Roby Sianturi, pemegang rekor nasional half marathon, akan mengenakan setelan formal hitam yang dipadukan dengan Ulos dan ikat kepala khas Sumatera Utara, yang melambangkan perlindungan dan doa restu.

Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli putri yang tengah menanjak kariernya di liga profesional Asia, akan tampil anggun dalam kebaya merah yang dipadukan dengan kain Tapis dan mahkota Siger Lampung. Pakaian adat ini melambangkan martabat dan ketekunan.

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono, menjelaskan alasan di balik pemilihan keduanya.

Megawati Hangestri

"Roby dan Megawati adalah simbol generasi atlet Indonesia yang berprestasi dan menginspirasi. Kami percaya seluruh atlet akan bertanding dengan sportivitas, kebanggaan, dan fokus membawa pulang hasil terbaik bagi bangsa,” tegas Bayu, dalam rilis yang diterima Okezone, Selasa (9/12/2025).

Selain Roby dan Megawati, Vice CdM Zaenal Asikin, atlet renang Samuel Maxson, atlet equestrian Brayen Brata Coolen dan Karen Herjawan, serta dua atlet catur Irene Kharisma dan Dewi Ardhiani Anastasia juga akan turut mengenakan pakaian adat Indonesia lainnya dalam prosesi tersebut.