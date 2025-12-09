Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangestri dan Roby Sianturi Jadi Pembawa Bendera, Simbol Semangat Juang Indonesia di Pembukaan SEA Games 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |12:03 WIB
Megawati Hangestri dan Roby Sianturi Jadi Pembawa Bendera, Simbol Semangat Juang Indonesia di Pembukaan SEA Games 2025
Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/megawatihangestrip)
A
A
A

BANGKOK – Dua atlet kebanggaan Indonesia, pelari jarak jauh Roby Sianturi dan bintang voli Megawati Hangestri, terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih dalam Upacara Pembukaan SEA Games 2025 di Thailand. Acara akbar tersebut akan digelar di Rajamanggala Stadium pada Selasa (9/12/2025) malam WIB.

Pemilihan kedua atlet ini ditegaskan sebagai cerminan karakter juang dan optimisme yang dibawa oleh total 69 atlet dari enam cabang olahraga yang mewakili Kontingen Indonesia.

1.Simbol Adat dan Karakter Juang Tim

Pasangan pembawa bendera ini akan tampil dengan balutan busana adat yang kaya makna. Roby Sianturi, pemegang rekor nasional half marathon, akan mengenakan setelan formal hitam yang dipadukan dengan Ulos dan ikat kepala khas Sumatera Utara, yang melambangkan perlindungan dan doa restu.

Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli putri yang tengah menanjak kariernya di liga profesional Asia, akan tampil anggun dalam kebaya merah yang dipadukan dengan kain Tapis dan mahkota Siger Lampung. Pakaian adat ini melambangkan martabat dan ketekunan.

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono, menjelaskan alasan di balik pemilihan keduanya.

Megawati Hangestri
Megawati Hangestri

"Roby dan Megawati adalah simbol generasi atlet Indonesia yang berprestasi dan menginspirasi. Kami percaya seluruh atlet akan bertanding dengan sportivitas, kebanggaan, dan fokus membawa pulang hasil terbaik bagi bangsa,” tegas Bayu, dalam rilis yang diterima Okezone, Selasa (9/12/2025).

Selain Roby dan Megawati, Vice CdM Zaenal Asikin, atlet renang Samuel Maxson, atlet equestrian Brayen Brata Coolen dan Karen Herjawan, serta dua atlet catur Irene Kharisma dan Dewi Ardhiani Anastasia juga akan turut mengenakan pakaian adat Indonesia lainnya dalam prosesi tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/40/3188719/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-Ml0i_large.jpg
Leo Rolly Carnando Ungkap Rasa Lega Usai Tim Beregu Putra Indonesia Lolos ke Final SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/40/3188695/tim_bulu_tangkis_indonesia-QuqK_large.jpg
Jadwal Final Beregu Bulu Tangkis SEA Games 2025: Indonesia Borong 2 Emas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188667/aldila_sutjiadi-1vwS_large.jpg
3 Petenis Supercantik Indonesia yang Tampil di SEA Games 2025, Nomor 1 Baru Cetak Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188665/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-5PYD_large.jpg
Kata-Kata Sabar/Reza Usai Ukir Debut Manis Bawa Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia ke Final SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188662/mutiara_ayu_puspitasari-A3uP_large.jpg
Reaksi Mutiara Ayu Puspitasari Jadi Penentu Kelolosan Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia ke Final SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188661/febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari-rZiw_large.jpg
Bulu Tangkis SEA Games 2025: Kunci Febriana/Meilysa Keluar dari Tekanan saat Indonesia Tertinggal dari Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement