HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Dipercaya Bawa Bendera Indonesia di Opening Ceremony SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |13:01 WIB
Penyebab Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Dipercaya Bawa Bendera Indonesia di Opening Ceremony SEA Games 2025
Atlet lari, Robi Syianturi. (Foto: Instagram/robi_syianturi)
A
A
A

BANGKOK – Teka-teki mengenai atlet yang akan mengemban tugas mulia sebagai pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games 2025 Thailand akhirnya terungkap. Dua atlet terbaik Indonesia, pelari Robi Syianturi dan bintang voli Megawati Hangestri, resmi terpilih untuk memimpin kontingen Indonesia di Rajamangala Stadium, Bangkok, pada Selasa (9/12/2025) pukul 18.00 WIB.

1. Simbol Optimisme dan Karakter Juang Tim

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk SEA Games 2025, Bayu Priawan Djokosoetono, menjelaskan pemilihan Robi dan Megawati bukan tanpa alasan. Menurutnya, kedua atlet tersebut merefleksikan karakter juang dan optimisme tinggi yang dibawa oleh seluruh Kontingen Indonesia. Total 69 atlet dari enam cabang olahraga dijadwalkan akan turut serta dalam prosesi tersebut.

“Tim Indonesia datang ke SEA Games 2025 dengan semangat persatuan, kepercayaan diri, dan tekad menunjukkan kemampuan terbaik. Robi dan Megawati adalah simbol generasi atlet Indonesia yang berprestasi dan menginspirasi,” kata Bayu dalam keterangan resmi NOC Indonesia, Selasa (9/12/2025).

Bayu juga menyampaikan keyakinan penuh terhadap kekuatan Tim Indonesia yang berkekuatan 996 atlet dan mengikuti 48 cabang olahraga. Ia yakin para atlet Merah Putih akan memberikan penampilan terbaiknya.

“Kami percaya seluruh atlet akan bertanding dengan sportivitas, kebanggaan, dan fokus membawa pulang hasil terbaik bagi bangsa,” tuturnya.

Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)
Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)

2. Busana Adat dan Target Tiga Besar

Baik Robi Syianturi, atlet spesialis lari jarak jauh, maupun Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli yang tengah bersinar, akan tampil memukau dengan mengenakan pakaian adat Indonesia di acara pembukaan tersebut.

 

Halaman:
1 2
