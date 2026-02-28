Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Isyaratkan Pensiun Dini dari F1, Ini Alasannya!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |00:01 WIB
Max Verstappen Isyaratkan Pensiun Dini dari F1, Ini Alasannya!
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)
A
A
A

KARIER pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen di lintasan Formula 1 (F1) mungkin sedang berada di puncaknya, namun sang juara dunia empat kali ini justru mulai menatap pintu keluar alias pensiun. Meski terikat kontrak dengan Red Bull hingga 2028, pembalap asal Belanda ini secara terbuka mengakui kariernya kini pasti lebih dekat dengan akhir.

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Faktor regulasi baru dan pergeseran prioritas hidup tampaknya menjadi alasan utama mengapa Verstappen tidak terobsesi mengejar rekor jangka panjang di ajang jet darat ini. Sehingga bukan tidak mungkin Verstappen dalam waktu dekat mengumumkan kabar pensiunnya.

1. Kritik Pedas Terhadap Mobil 2026

Salah satu pemicu utama keraguan Verstappen adalah arah pengembangan teknis F1. Ia tidak ragu melontarkan kritik tajam terhadap mobil generasi 2026 yang menurutnya kehilangan sisi menyenangkan.

Verstappen bahkan menjuluki calon mobil masa depan tersebut seperti Formula E dalam versi steroid. Bagi pembalap yang mengedepankan sensasi berkendara murni, perubahan regulasi ini menjadi faktor penentu.

Verstappen menegaskan jika dirinya tidak lagi menikmati mengemudikan mobil F1, ia tidak akan ragu untuk beralih ke proyek lain, seperti balap GT3 atau sportscars yang sempat ia cicipi tahun lalu. Baginya, kebahagiaan di balik kemudi jauh lebih penting daripada sekadar memenuhi durasi kontrak.

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)
Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

"Jujur saja, ini pertanyaan yang sulit. Tentu saja, saya akan mengatakan bahwa peraturan saat ini tidak membantu kelangsungan karier saya di F1. Katakan saja seperti itu. Itu tidak masalah. Maksud saya, saya sudah sangat bahagia dengan karier saya di F1. Saya bisa dengan mudah meninggalkannya. Saya punya banyak proyek lain,” ungkap Verstappen dalam podcast Up To Speed, dikutip dari Crash, Sabtu (28/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
