Bonus Fantastis! Hary Tanoesoedibjo Siap Berikan Rp200 Juta untuk Atlet Biliar yang Raih Emas di SEA Games 2025

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, siap menggelontorkan bonus bernilai fantastis untuk atlet biliar Tanah Air yang sukses meraih medali emas di SEA Games 2025. Besaran bonus yang diberikan mencapai Rp200 juta untuk setiap medali emas.

Hary Tanoesoedibjo optimistis kontingen biliar Merah Putih dapat berjaya di SEA Games 2025. Cabor biliar ditargetkan meraih tiga medali emas sesuai yang sudah ditetapkan pemerintah.

1. Resmi Lepas Kontingen Biliar

Hary Tanoesoedibjo resmi melepas kontingen biliar Indonesia ke SEA Games 2025 pada Minggu (7/12/2025). Setelah itu, kontingen biliar Indonesia dijadwalkan bertolak ke Bangkok, Thailand, pada Senin 8 Desember 2025.

Pertandingan di cabang olahraga biliar SEA Games 2025 akan mulai berlangsung pada 10 Desember 2025. Laga akan berlangsung hingga 17 Desember 2025.

2. Bonus

"Oh iya, jadi pemerintah kan ada memberikan bonus pada SEA Games sebelumnya. Kalau tidak salah yang dapat emas Rp500 juta, yang dapat medali perak separuhnya Rp250 juta, medali perunggu Rp 125 juta," kata Hary Tanoesoedibjo seusai melepas kontingen biliar di Pelatnas Biliar PB POBSI, iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/12/2025).

"Bagi satu emas yang diperoleh (atlet biliar RI di SEA Games 2025), saya akan memberikan hadiah Rp200 juta," tuturnya.