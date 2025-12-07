Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025: Optimistis, Raih 3 Medali Emas

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, resmi melepas kontingen biliar Indonesia ke SEA Games 2025. Dia pun optimistis dengan kiprah para pebiliar Tanah Air.

Hary meyakini kontingen biliar Merah Putih dapat mencapai target meraih 3 medali emas di SEA Games 2025. Target itu diketahui sudah ditetapkan pemerintah.

Usai resmi dilepas Hary Tanoesoedibjo pada Minggu (7/12/2025), kontingen biliar RI akan bertolak ke Bangkok, Thailand. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 8 Desember 2025.

Cabang olahraga (cabor) biliar di SEA Games 2025 mulai diperlombakan 10 Desember 2025. Pertandingan akan berlangsung hingga 17 Desember 2025.

2. Seleksi Ketat

Hary Tanoesoedibjo memaparkan atlet-atlet yang dipilih untuk SEA Games 2025 telah diseleksi dengan ketat. Diharapkan, para atlet bisa bersaing maksimal guna mengharumkan nama Indonesia dalam SEA Games 2025.

"Kami melepas atlet terbaik PB POBSI sebanyak 6 atlet, yakni 4 putra, 2 putri. Mereka berangkat untuk SEA Games 2025 di Bangkok," kata Hary Tanoesoedibjo seusai melepas kontingen biliar di Pelatnas Biliar PB POBSI, iNews Tower, Menteng, Jakarta, Minggu (7/12/2025).

"Kami sangat berharap, karena ini atlet terbaik, mudah-mudahan nanti mereka bisa membawa nama harum bangsa. Target bisa memperoleh 3 medali emas," tambahnya.