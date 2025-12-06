Sabar Karyaman Gutama dan Febriana Dwipuji Kusuma Jadi Kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025

TIM bulu tangkis Indonesia akan bertanding di SEA Games 2025 Thailand. Kapten untuk tim beregu putra dan putri pun telah ditentukan.

1. Jadwal Cabor Bulu Tangkis SEA Games 2025

Sesuai jadwal, cabang olahraga (cabor) bulu tangkis akan digelar pada 7 hingga 14 Desember 2025. Di SEA Games 2025, Indonesia menurunkan 20 atlet dengan rincian 10 atlet putra dan 10 atlet putri.

Total ada tujuh nomor yang dipertandingkan dalam cabor bulu tangkis di SEA Games 2025. Dua nomor beregu (putra dan putri), ditambah lima nomor individu (tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran).

Tim Bulu Tangkis Indonesia telah menentukan kapten untuk nomor beregu putra dan putri di SEA Games 2025. Sabar Karyaman Gutama didapuk sebagai kapten beregu putra, sementara Febriana Dwipuji Kusuma sebagai kapten beregu putri.

Febriana Dwipuji Kusuma jadi kapten tim putri bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Humas PP PBSI)

“Senang bisa dipilih menjadi kapten. Saya dan teman-teman ingin menunjukkan tim beregu putri ini bisa merebut medali emas untuk Indonesia,” kata Ana dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Sabtu (6/12/2025).

Menariknya, ini adalah pertama kali Sabar Karyaman tampil di ajang SEA Games. Dalam debutnya ini, pemain non Pelatnas PBSI itu langsung dipercaya sebagai kapten. Ia pun siap mengemban tugas tersebut dan bertekad mengharumkan nama Indonesia di ajang tersebut.

“Ini menjadi Multievent pertama bagi saya dan ada pressure tersendiri ketika terpilih menjadi kapten tapi tidak mengapa, mungkin karena saya paling senior jadi teman-teman memilih saya dan saya siap,” kata Sabar.

“Mudah-mudahan bisa membimbing yang lain dan semoga saya juga bisa tampil maksimal. Kekompakan dan komunikasi satu sama lain akan menjadi kunci kesuksesan tim ini. Percaya siapa pun yang diturunkan bisa menyumbang poin untuk Merah-Putih,” tambahnya.