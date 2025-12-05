Presiden Prabowo: Bonus Peraih Medali Emas SEA Games 2025 Naik Jadi Rp1 Miliar!

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen besar Pemerintah untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025 di Thailand. Dalam pidato pelepasan kontingen di Istana Negara, Presiden Prabowo memastikan bonus untuk peraih medali emas akan dinaikkan hingga mencapai Rp1 miliar.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden pada Jumat (5/12/2025). Sebelum mengumumkan kenaikan tersebut, Presiden Prabowo terlebih dahulu berdialog dengan jajaran menteri yang hadir, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, untuk memastikan ketersediaan anggaran.

1. Kenaikan Bonus sebagai Apresiasi Prestasi

"Kita akan dorong, saudara-saudara, Menpora bagaimana? Yang dapat medali Emas akan kita kasih insentif anggarannya Rp500 (juta)? Bisa dinaikkan jadi Rp1 miliar? Bisa. Bisa kan? Mensesneg bisa? Alhamdulillah," ujar Prabowo, dikutip Jumat (5/12/2025).

Presiden Prabowo menekankan penghargaan finansial ini bukanlah satu-satunya tolok ukur prestasi. Namun, Pemerintah ingin memberikan penghargaan tertinggi atas kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi para atlet.

Prabowo lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

Prabowo berharap apresiasi tersebut dapat membantu karier atlet secara berkelanjutan sekaligus menjadi motivasi untuk terus menghasilkan prestasi terbaik bagi bangsa.

"Jadi, saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang. Tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karir kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita, semua dinilai dengan materi," tambahnya.