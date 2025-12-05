Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Presiden Prabowo: Bonus Peraih Medali Emas SEA Games 2025 Naik Jadi Rp1 Miliar!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |18:47 WIB
Presiden Prabowo: Bonus Peraih Medali Emas SEA Games 2025 Naik Jadi Rp1 Miliar!
Presiden Prabowo tambah bonus peraih medali emas SEA Games 2025 jadi Rp1 miliar. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen besar Pemerintah untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025 di Thailand. Dalam pidato pelepasan kontingen di Istana Negara, Presiden Prabowo memastikan bonus untuk peraih medali emas akan dinaikkan hingga mencapai Rp1 miliar.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden pada Jumat (5/12/2025). Sebelum mengumumkan kenaikan tersebut, Presiden Prabowo terlebih dahulu berdialog dengan jajaran menteri yang hadir, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, untuk memastikan ketersediaan anggaran.

1. Kenaikan Bonus sebagai Apresiasi Prestasi

"Kita akan dorong, saudara-saudara, Menpora bagaimana? Yang dapat medali Emas akan kita kasih insentif anggarannya Rp500 (juta)? Bisa dinaikkan jadi Rp1 miliar? Bisa. Bisa kan? Mensesneg bisa? Alhamdulillah," ujar Prabowo, dikutip Jumat (5/12/2025).

Presiden Prabowo menekankan penghargaan finansial ini bukanlah satu-satunya tolok ukur prestasi. Namun, Pemerintah ingin memberikan penghargaan tertinggi atas kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi para atlet.

Prabowo lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
Prabowo lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

Prabowo berharap apresiasi tersebut dapat membantu karier atlet secara berkelanjutan sekaligus menjadi motivasi untuk terus menghasilkan prestasi terbaik bagi bangsa.

"Jadi, saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang. Tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karir kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita, semua dinilai dengan materi," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188048/presiden_prabowo_lepas_kontingen_indonesia_untuk_sea_games_2025_di_thailand-17rw_large.jpg
Lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025, Presiden Prabowo Kirim Wejangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188013/kemenpora_dan_koi_resmi_kukuhkan_kontingen_indonesia_untuk_sea_games_2025-zw83_large.jpg
Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Resmi Dikukuhkan, Targetkan 80 Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187980/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-5s9W_large.jpg
Target Leo/Bagas di SEA Games Thailand 2025: Kami Ingin Upgrade Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187960/tim_bulu_tangkis_indonesia_di_sea_games_2025-E5tn_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand, Gregoria Mariska Cs Siap Tempur di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187949/ratchanok_intanon-0f4S_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Mimpikan Emas Perdana pada Penampilan Terakhirnya di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187805/alwi_farhan-9HXU_large.jpg
Indonesia Andalkan Sektor Tunggal Putra Muda di SEA Games 2025, Indra Widjaja Bicara Peluang Kejutan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement