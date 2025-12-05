Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025, Presiden Prabowo Kirim Wejangan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |17:18 WIB
Lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025, Presiden Prabowo Kirim Wejangan
Presiden Prabowo lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand secara resmi dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025). Dalam sambutan emosionalnya, Presiden Prabowo menekankan pesan tunggal kepada para atlet, yakni berikan yang terbaik demi membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia.

SEA Games edisi ke-33 itu dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2025. Indonesia telah mematok target untuk menempati posisi ketiga dalam klasemen akhir dengan ambisi meraih 80 medali emas.

1. Pesan Presiden

Di hadapan para atlet, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa mereka adalah representasi dari hampir 300 juta rakyat Indonesia. Ia meminta mereka untuk berjuang habis-habisan dan menjaga martabat negara.

“Saya hanya bisa berpesan, berikanlah yang terbaik yang kalian bisa berikan. Berikan yang terbaik, berikan segalanya yang bisa kalian berikan. Karena ini adalah membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo, dikutip Jumat (5/12/2025).

Prabowo juga meminta agar lagu kebangsaan, ’Indonesia Raya,’ terus dikumandangkan di Thailand sebagai simbol bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang baik-baik saja, meskipun ia mengakui bahwa perjuangan yang dihadapi para atlet tidaklah ringan.

Prabowo lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
Prabowo lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

Prabowo bahkan secara khusus menyebutkan perlunya semangat bertanding, meskipun Indonesia sedang dalam suasana berduka akibat bencana alam di Sumatera.

"Kumandangkan, kumandangkan Indonesia baik-baik saja. Tidak ringan, saya mengerti. Tidak ringan," tambahnya.

2. Perencanaan Jangka Panjang

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, dalam sambutannya di hadapan Presiden, menyampaikan bahwa kontingen Indonesia bertekad menjadi duta bangsa. Mereka berkomitmen untuk mencerminkan juga kedigdayaan bangsa kita dan akan berjuang habis-habisan demi Merah Putih.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188013/kemenpora_dan_koi_resmi_kukuhkan_kontingen_indonesia_untuk_sea_games_2025-zw83_large.jpg
Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Resmi Dikukuhkan, Targetkan 80 Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187980/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-5s9W_large.jpg
Target Leo/Bagas di SEA Games Thailand 2025: Kami Ingin Upgrade Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187960/tim_bulu_tangkis_indonesia_di_sea_games_2025-E5tn_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand, Gregoria Mariska Cs Siap Tempur di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187949/ratchanok_intanon-0f4S_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Mimpikan Emas Perdana pada Penampilan Terakhirnya di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187805/alwi_farhan-9HXU_large.jpg
Indonesia Andalkan Sektor Tunggal Putra Muda di SEA Games 2025, Indra Widjaja Bicara Peluang Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187681/para_pebulu_tangkis_indonesia-rjBL_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Ditarget 2 Emas di SEA Games 2025, Ada Hukuman dari PBSI jika Gagal?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement