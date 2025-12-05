Lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025, Presiden Prabowo Kirim Wejangan

JAKARTA — Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand secara resmi dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025). Dalam sambutan emosionalnya, Presiden Prabowo menekankan pesan tunggal kepada para atlet, yakni berikan yang terbaik demi membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia.

SEA Games edisi ke-33 itu dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2025. Indonesia telah mematok target untuk menempati posisi ketiga dalam klasemen akhir dengan ambisi meraih 80 medali emas.

1. Pesan Presiden

Di hadapan para atlet, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa mereka adalah representasi dari hampir 300 juta rakyat Indonesia. Ia meminta mereka untuk berjuang habis-habisan dan menjaga martabat negara.

“Saya hanya bisa berpesan, berikanlah yang terbaik yang kalian bisa berikan. Berikan yang terbaik, berikan segalanya yang bisa kalian berikan. Karena ini adalah membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo, dikutip Jumat (5/12/2025).

Prabowo juga meminta agar lagu kebangsaan, ’Indonesia Raya,’ terus dikumandangkan di Thailand sebagai simbol bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang baik-baik saja, meskipun ia mengakui bahwa perjuangan yang dihadapi para atlet tidaklah ringan.

Prabowo lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

Prabowo bahkan secara khusus menyebutkan perlunya semangat bertanding, meskipun Indonesia sedang dalam suasana berduka akibat bencana alam di Sumatera.

"Kumandangkan, kumandangkan Indonesia baik-baik saja. Tidak ringan, saya mengerti. Tidak ringan," tambahnya.

2. Perencanaan Jangka Panjang

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, dalam sambutannya di hadapan Presiden, menyampaikan bahwa kontingen Indonesia bertekad menjadi duta bangsa. Mereka berkomitmen untuk mencerminkan juga kedigdayaan bangsa kita dan akan berjuang habis-habisan demi Merah Putih.