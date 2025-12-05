Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |11:42 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
Ruselli Hartawan pernah kalahkan An Se Young. (Foto: Instagram/@97hartawan)
KISAH pebulu tangkis supercantik Indonesia, Ruselli Hartawan, menarik diulas. Dia jadi satu-satunya tunggal putri Indonesia yang pernah kalahkan An Se Young.

Diketahui, An Se Young jadi ratu bulu tangkis dunia saat ini. Para pemain top dunia selalu kesulitan membendung kekuatannya, termasuk pebulu tangkis andalan di Tanah Air saat ini.

Ruselli Hartawan (PBSI)

1. Pernah Jadi Andalan di Pelatnas PBSI

Ruselli Hartawan pernah jadi salah satu tunggal putri andalan Indonesia. Hal itu terjadi kala dirinya masih menghuni pelatnas PBSI.

Ruselli pernah menjadi penghuni pelatnas pada 2013. Namun, pada pertengahan 2014, dia sempat dipulangkan ke klubnya, yakni Jaya Raya Jakarta.

Tetapi, pada 2016, Ruselli kembali dapat panggilan untuk huni pelatnas PBSI. Hal ini terjadi usai dirinya mencatat prestasi yang cukup baik.

Sepanjang kariernya, sejumlah prestasi manis sukses diukir Ruselli. Pemain kelahiran Jakarta, 27 Desember 1997 itu sukses meraih medali perunggu Di SEA Games 2019 pada nomor individu dan beregu. Lalu, Ruselli juga pernha jadi runner-up Indonesia Masters 2014.

2. Kalahkan An Se Young

Selain naik podium di sejumlah ajang, prestasi yang tak kalah ciamik diukir Ruselli kala hadapi An Se Young. Ternyata, dia pernah kalahkan bocah ajaib dari Korea Selatan itu.

Momen tersebut terjadi di Hong Kong Open 2019. Kedua pemain itu berhadapan di babak 16 besar. Kala itu, meski An Se Young belum sehebat saat ini, sosoknya tetap tak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, dia tetap punya bakat gemilang yang kerap sulitkan lawan.

Namun, Ruselli berhasil meredam ketangguhan An Se Young. Dia mendominasi pertandingan hingga menang dua game langsung dengan skor 21-18 dan 21-19.

Sayangnya, Ruselli gugur di babak perempatfinal Hong Kong Open 2019. Dia kalah dari wakil Amerika Serikat, Zhang Beiwen.

 

