HOME SPORTS NETTING

Target Leo/Bagas di SEA Games Thailand 2025: Kami Ingin Upgrade Medali!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |13:03 WIB
Target Leo/Bagas di SEA Games Thailand 2025: Kami Ingin Upgrade Medali!
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, ungkap targetnya di SEA Games 2025. Mereka ingin upgrade medali.

Leo/Bgaas punya ambisi tinggi. Mereka ingin meningkatkan prestasi Tim Bulu Tangkis Indonesia di ajang multievent tersebut.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

1. Terbang ke Thailand

Tim Bulu Tangkis Indonesia terbang ke Thailand dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini, Jumat (5/12/2025). Leo/Bagas dan kolega bertolak dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA866.

Pada edisi kali ini, Tim Bulu Tangkis berkekuatan 20 pemain dengan 10 atlet putra dan 10 atlet putri. Tim Merah-Putih terdiri dari kombinasi pemain muda dan senior untuk menghadapi lawan-lawan kuat di Asia Tenggara.

2. Target

Bagas Maulana berambisi untuk meningkatkan prestasi Tim Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games kali ini. Perlu diketahui, Tim Bulu Tangkis Indonesia bisa dibilang keluar sebagai juara umum pada edisi sebelumnya.

Mereka berhasil menyabet lima medali emas dari nomor tunggal putra, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, dan beregu putra. Bagas percaya diri prestasi Tim Merah-Putih bisa meningkat pada edisi kali ini.

“Persiapan kami sudah cukup baik, kami siap untuk bertanding. Kami juga ingin meng-upgrade medali yang sudah kami raih sebelumnya," ujar Bagas dilansir dari rilis resmi PBSI, Jumat (5/12/2025).

Oleh karena itu, Leo Rolly Carnando berharap dukungan penuh dari masyarakat Indonesia untuk perjuangan Tim Merah-Putih di SEA Games Thailand 2025. Medali emas dari nomor beregu dan perorangan menjadi harga mati.

“Kami mohon dukungan agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kami menargetkan emas di beregu dan perorangan,” tutur Leo.

 

Halaman:
1 2
