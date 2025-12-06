Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Cabor Piring Terbang Pertama Kali Dipertandingkan di SEA Games, Kontingen Indonesia Siap Berprestasi!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |06:59 WIB
Cabor Piring Terbang Pertama Kali Dipertandingkan di SEA Games, Kontingen Indonesia Siap Berprestasi!
Randi Tulus siap memberikan hasil terbaik bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Cabang olahraga (cabor) piring terbang atau flying disc untuk pertama kali secara resmi dipertandingkan di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Dalam keterangannya, Ketua Perkumpulan Pemain Piring Terbang Indonesia, Randi Tulus, menyampaikan tahun ini menjadi momentum bersejarah karena olahraga tersebut resmi tampil sebagai cabor demonstrasi.

“Ini pertama kalinya. Dan karena ini pertama kali, jadi SEA Games tahun ini menjadi cabang olahraga demonstrasi,” Kata Randi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

Randi Tulus Piring Terbang

1. Indonesia Diwakili 18 Atlet

Pada SEA Games 2025, Randi menyampaikan Indonesia akan mengirimkan total 18 atlet dan empat ofisial dengan target tampil maksimal pada debut internasional ini. “Target tentu kita ingin juara gitu ya, tapi persiapannya itu harus sangat keras gitu ya, sehingga kami setiap hari dalam seminggu itu ada 3-4 kali latihan gitu di softball, di GBK,” kata Randi.

Komposisi tim pun, menurut Randi tersebar di berbagai daerah mulai dari Jakarta, Bali, Papua, hingga pemain Indonesia yang berbasis di luar negeri. Menurut Randi, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyatuan strategi. 

“Nah menyatukannya lewat meeting, lewat materi training-nya itu disamakan gitu, sehingga mereka bisa meresapi apa yang memang tim latih gitu ya, fokusin gitu,” lanjutnya. 

2. Olahraga Beregu

Lebih lanjut, Randi menjelaskan piring terbang merupakan olahraga beregu dengan format tujuh melawan tujuh. Cabang olahraga ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, tetapi perkembangan komunitasnya sempat terbatas karena sebagian besar pemain berasal dari sekolah internasional. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188067/presiden_prabowo_lepas_kontingen_indonesia_untuk_sea_games_2025_di_thailand-QGAM_large.jpg
Presiden Prabowo: Bonus Peraih Medali Emas SEA Games 2025 Naik Jadi Rp1 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188048/presiden_prabowo_lepas_kontingen_indonesia_untuk_sea_games_2025_di_thailand-17rw_large.jpg
Lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025, Presiden Prabowo Kirim Wejangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188013/kemenpora_dan_koi_resmi_kukuhkan_kontingen_indonesia_untuk_sea_games_2025-zw83_large.jpg
Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Resmi Dikukuhkan, Targetkan 80 Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187980/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-5s9W_large.jpg
Target Leo/Bagas di SEA Games Thailand 2025: Kami Ingin Upgrade Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187960/tim_bulu_tangkis_indonesia_di_sea_games_2025-E5tn_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand, Gregoria Mariska Cs Siap Tempur di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187949/ratchanok_intanon-0f4S_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Mimpikan Emas Perdana pada Penampilan Terakhirnya di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement