Cabor Piring Terbang Pertama Kali Dipertandingkan di SEA Games, Kontingen Indonesia Siap Berprestasi!

Randi Tulus siap memberikan hasil terbaik bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

JAKARTA - Cabang olahraga (cabor) piring terbang atau flying disc untuk pertama kali secara resmi dipertandingkan di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Dalam keterangannya, Ketua Perkumpulan Pemain Piring Terbang Indonesia, Randi Tulus, menyampaikan tahun ini menjadi momentum bersejarah karena olahraga tersebut resmi tampil sebagai cabor demonstrasi.

“Ini pertama kalinya. Dan karena ini pertama kali, jadi SEA Games tahun ini menjadi cabang olahraga demonstrasi,” Kata Randi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

1. Indonesia Diwakili 18 Atlet

Pada SEA Games 2025, Randi menyampaikan Indonesia akan mengirimkan total 18 atlet dan empat ofisial dengan target tampil maksimal pada debut internasional ini. “Target tentu kita ingin juara gitu ya, tapi persiapannya itu harus sangat keras gitu ya, sehingga kami setiap hari dalam seminggu itu ada 3-4 kali latihan gitu di softball, di GBK,” kata Randi.

Komposisi tim pun, menurut Randi tersebar di berbagai daerah mulai dari Jakarta, Bali, Papua, hingga pemain Indonesia yang berbasis di luar negeri. Menurut Randi, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyatuan strategi.

“Nah menyatukannya lewat meeting, lewat materi training-nya itu disamakan gitu, sehingga mereka bisa meresapi apa yang memang tim latih gitu ya, fokusin gitu,” lanjutnya.

2. Olahraga Beregu

Lebih lanjut, Randi menjelaskan piring terbang merupakan olahraga beregu dengan format tujuh melawan tujuh. Cabang olahraga ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, tetapi perkembangan komunitasnya sempat terbatas karena sebagian besar pemain berasal dari sekolah internasional.