Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Mimpikan Emas Perdana pada Penampilan Terakhirnya di SEA Games 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |09:44 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Mimpikan Emas Perdana pada Penampilan Terakhirnya di SEA Games 2025
Ratchanok Intanon jadi ratu bulu tangkis dunia. (Foto: Instagram/@ratchanokmay)
A
A
A

KISAH haru datang dari pebulu tangkis supercantik, Ratchanok Intanon. Tunggal putri andalan Thailand itu memastikan bakal menjadikan SEA Games 2025 penampilan terakhirnya di pentas SEA Games.

Intanon pun pasang target tinggi di SEA Games 2025. Dia membidik medali emas. Jika berhasil, ini akan jadi pencapaian manis untuknya karena menjadi medali emas perdananya di nomor individu SEA Games.

Kalahkan Han Yue, Ratchanok Intanon Melaju ke Final Indonesia Masters 2022

1. Last Dance di SEA Games

Ya, Intanon dipastikan turun gunung di SEA Games 2025. Dia siap berjuang membawa harum nama Thailand dalam pesta olahraga multievent tersebut yang tahun ini digelar di Thailand.

Tetapi, Intanon memastikan bahwa ini penampilan terakhirnya di SEA Games. Dia sebelumnya sudah beberapa kali membela tim bulu tangkis Thailand di SEA Games hingga membuahkan sejumlah keeping medali.

"Ratchanok Intanon mengonfirmasi bahwa SEA Games ini akan menjadi yang terakhir bagi dia sebagai atlet dan bahwa dia akan tampil di event beregu dan individu,” tulis Federasi Bulu Tangkis Thailand (BAT), dikutip Jumat (5/12/2025).

"Dia mengungkapkan kesiapannya, menyatakan bahwa kemenangan turnamen terkini di Jepang telah memulihkan kepercayaan dirinya,” lanjutnya.

"Dia ingin menangkap momen-momen terbaik dari kompetisi di depan pendukung negaranya," jelas BAT.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187805/alwi_farhan-9HXU_large.jpg
Indonesia Andalkan Sektor Tunggal Putra Muda di SEA Games 2025, Indra Widjaja Bicara Peluang Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187681/para_pebulu_tangkis_indonesia-rjBL_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Ditarget 2 Emas di SEA Games 2025, Ada Hukuman dari PBSI jika Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187544/the_thtar_thuzar-ZJNP_large.jpg
Kisah Thet Htar Thuzar, Pebulu Tangkis Supercantik Myanmar yang Siap Beraksi di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187612/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-6xTv_large.jpg
Tak Dipatok Target oleh PBSI di SEA Games 2025, Sabar/Reza: Kami Inginnya Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187572/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-Ipsa_large.jpeg
Debut di SEA Games 2025, Sabar/Reza Berambisi Persembahkan Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187557/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-asGF_large.jpg
Alasan PBSI Ganti Raymond/Nikolaus dengan Sabar/Reza di SEA Games 2025 Terungkap
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement