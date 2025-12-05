Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Mimpikan Emas Perdana pada Penampilan Terakhirnya di SEA Games 2025

KISAH haru datang dari pebulu tangkis supercantik, Ratchanok Intanon. Tunggal putri andalan Thailand itu memastikan bakal menjadikan SEA Games 2025 penampilan terakhirnya di pentas SEA Games.

Intanon pun pasang target tinggi di SEA Games 2025. Dia membidik medali emas. Jika berhasil, ini akan jadi pencapaian manis untuknya karena menjadi medali emas perdananya di nomor individu SEA Games.

1. Last Dance di SEA Games

Ya, Intanon dipastikan turun gunung di SEA Games 2025. Dia siap berjuang membawa harum nama Thailand dalam pesta olahraga multievent tersebut yang tahun ini digelar di Thailand.

Tetapi, Intanon memastikan bahwa ini penampilan terakhirnya di SEA Games. Dia sebelumnya sudah beberapa kali membela tim bulu tangkis Thailand di SEA Games hingga membuahkan sejumlah keeping medali.

"Ratchanok Intanon mengonfirmasi bahwa SEA Games ini akan menjadi yang terakhir bagi dia sebagai atlet dan bahwa dia akan tampil di event beregu dan individu,” tulis Federasi Bulu Tangkis Thailand (BAT), dikutip Jumat (5/12/2025).

"Dia mengungkapkan kesiapannya, menyatakan bahwa kemenangan turnamen terkini di Jepang telah memulihkan kepercayaan dirinya,” lanjutnya.

"Dia ingin menangkap momen-momen terbaik dari kompetisi di depan pendukung negaranya," jelas BAT.