Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Resmi Dikukuhkan, Targetkan 80 Medali Emas

JAKARTA — Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) secara resmi mengukuhkan Kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025 di Thailand. Upacara pengukuhan yang dihadiri oleh Menpora Erick Thohir dan Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari ini menjadi simbol dimulainya perjuangan atlet Tanah Air di ajang olahraga multievent Asia Tenggara tersebut.

Acara penting ini berlangsung di Wisma Kemenpora, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025) siang WIB, turut dihadiri oleh Wakil Menpora Taufik Hidayat, dan Chief de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono. Pengukuhan dilakukan untuk perwakilan atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor), mengingat sebagian besar atlet sudah bertolak lebih dulu ke Thailand karena jadwal pertandingan yang lebih awal.

1. Kekuatan Kontingen Indonesia

Dalam laporannya, CdM Bayu Priawan Djokosoetono menyampaikan kekuatan penuh Tim Merah Putih. Kontingen Indonesia di SEA Games ke-33 ini akan diperkuat oleh 1.021 atlet yang akan bersaing di 49 dari total 51 cabor yang dipertandingkan, termasuk tim sepak bola putra dan putri.

“Melaporkan, Tim Indonesia akan turun dengan kekuatan 1.021 atlet yang akan bertanding di 49 dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan,” ujar CdM Bayu Priawan, dikutip Jumat (5/12/2025).

Kemenpora dan KOI resmi kukuhkan Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025. (Foto: Cikal/Okezone)

Menpora Erick Thohir kemudian menerima laporan tersebut dan memberikan izin kepada para atlet untuk berjuang. Sementara itu, Raja Sapta Oktohari secara resmi mengukuhkan kontingen.

"Tim Indonesia untuk SEA Games ke-33 Thailand 2025 dengan ini saya kukuhkan," kata Okto.