Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Resmi Dikukuhkan, Targetkan 80 Medali Emas

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |15:00 WIB
Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Resmi Dikukuhkan, Targetkan 80 Medali Emas
Kemenpora dan KOI resmi kukuhkan Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) secara resmi mengukuhkan Kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025 di Thailand. Upacara pengukuhan yang dihadiri oleh Menpora Erick Thohir dan Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari ini menjadi simbol dimulainya perjuangan atlet Tanah Air di ajang olahraga multievent Asia Tenggara tersebut.

Acara penting ini berlangsung di Wisma Kemenpora, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025) siang WIB, turut dihadiri oleh Wakil Menpora Taufik Hidayat, dan Chief de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono. Pengukuhan dilakukan untuk perwakilan atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor), mengingat sebagian besar atlet sudah bertolak lebih dulu ke Thailand karena jadwal pertandingan yang lebih awal.

1. Kekuatan Kontingen Indonesia

Dalam laporannya, CdM Bayu Priawan Djokosoetono menyampaikan kekuatan penuh Tim Merah Putih. Kontingen Indonesia di SEA Games ke-33 ini akan diperkuat oleh 1.021 atlet yang akan bersaing di 49 dari total 51 cabor yang dipertandingkan, termasuk tim sepak bola putra dan putri.

“Melaporkan, Tim Indonesia akan turun dengan kekuatan 1.021 atlet yang akan bertanding di 49 dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan,” ujar CdM Bayu Priawan, dikutip Jumat (5/12/2025).

Kemenpora dan KOI resmi kukuhkan Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025. (Foto: Cikal/Okezone)
Kemenpora dan KOI resmi kukuhkan Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025. (Foto: Cikal/Okezone)

Menpora Erick Thohir kemudian menerima laporan tersebut dan memberikan izin kepada para atlet untuk berjuang. Sementara itu, Raja Sapta Oktohari secara resmi mengukuhkan kontingen.

"Tim Indonesia untuk SEA Games ke-33 Thailand 2025 dengan ini saya kukuhkan," kata Okto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187980/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-5s9W_large.jpg
Target Leo/Bagas di SEA Games Thailand 2025: Kami Ingin Upgrade Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187960/tim_bulu_tangkis_indonesia_di_sea_games_2025-E5tn_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand, Gregoria Mariska Cs Siap Tempur di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187949/ratchanok_intanon-0f4S_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Mimpikan Emas Perdana pada Penampilan Terakhirnya di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187805/alwi_farhan-9HXU_large.jpg
Indonesia Andalkan Sektor Tunggal Putra Muda di SEA Games 2025, Indra Widjaja Bicara Peluang Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187681/para_pebulu_tangkis_indonesia-rjBL_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Ditarget 2 Emas di SEA Games 2025, Ada Hukuman dari PBSI jika Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187544/the_thtar_thuzar-ZJNP_large.jpg
Kisah Thet Htar Thuzar, Pebulu Tangkis Supercantik Myanmar yang Siap Beraksi di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement