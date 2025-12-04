Penyebab Marc Marquez Diminta Cabut dari Tim Ducati di MotoGP 2028

MADRID – Meski baru saja meraih gelar juara dunia kelas premier ketujuhnya bersama tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025, masa depan Marc Marquez di tim Borgo Panigale diramalkan tidak akan berumur panjang. Dengan adanya perombakan regulasi besar-besaran pada MotoGP 2027, The Baby Alien –julukan Marquez– disarankan untuk mengambil keputusan egois dan meninggalkan Ducati pada waktu yang tepat demi kelanjutan ambisi gelarnya.

Marquez, yang berusia 32 tahun dan memenangkan enam gelar bersama Honda hingga 2019, pindah ke Gresini Racing (tim satelit Ducati) pada 2024 dan langsung memenangkan tiga balapan. Ia pun langsung dipromosikan ke tim pabrikan pada 2025, yang membuahkan gelar dunia.

Saat ini, kontrak Marquez dengan Ducati hingga akhir MotoGP 2026. Melihat kondisi itu, ada saran Marquez untuk hanya menerima kontrak jangka pendek alias sampai musim 2027 saja.

Hal itu demi melihat bagaimana Ducati di 2027. Jika Ducati melempem, maka Marquez bisa meninggalkan tim pabrikan asal Italia tersebut di MotoGP 2028.

1. Keputusan Kontrak 2027 yang Krusial

Mengapa harus menunggu MotoGP 2027? Sebab musim itu akan menjadi momen penentuan karena adanya perubahan regulasi besar, dari mesin 1000cc menjadi 850cc, di mana semua tim pabrikan akan setara dalam hal konfigurasi mesin V4. Perubahan ini akan menjadi cermin jelas bagi semua pabrikan, termasuk Ducati, dalam hal pengembangan motor tercepat.

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Marquez menyadari pentingnya momen ini. Dalam sebuah acara Estrella Galicia, ia ditanya mengenai kemungkinan kembali ke Honda pada 2027, mengingat kemajuan signifikan yang telah dicapai pabrikan Jepang itu setelah ditinggalkannya.

Marquez menyebut opsi kembali ke Honda sebagai lebih banyak teori daripada praktik, tetapi menegaskan keputusan kontrak berikutnya akan didasarkan pada insting dan sifat egois.

"Saya berada di momen yang luar biasa, saya kembali ke puncak, dan ini adalah saatnya mengambil keputusan yang tepat, bersikap egois, memikirkan diri sendiri. Pada tahun 2027, tidak ada yang bisa menjamin Anda mendapatkan motor terbaik. Anda harus mempercayai insting Anda. Ini akan menjadi tahun di mana semuanya terbuka,” ujar Marquez, dilansir dari Crash, Kamis (4/12/2025).