Tim Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand, Gregoria Mariska Cs Siap Tempur di SEA Games 2025

TIM bulu tangkis Indonesia terbang ke Thailand pada hari ini, Jumat (5/12/2025) pagi WIB. Tim yang turut diperkuat Gregoria Mariska Tunjung itu pun dipastikan siap tempur di SEA Games 2025.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian. Dia ungkap kondisi tim jelang mentas di SEA Games Thailand 2025.

1. Tim Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand

Gregoria Mariska Tunjung dan kolega berangkat ke Thailand menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA866. Tim Merah-Putih bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan akan mendarat di Bangkok, Thailand.

Eng Hian menegaskan pasukannya terbang dengan kondisi kebugaran maksimal. Didi -sapaan akrab Eng Hian- meminta dukungan penuh dari masyarakat untuk perjuangan Tim Merah-Putih di SEA Games Thailand 2025.

“Hari ini kami akan terbang ke Thailand, kondisi tim bulutangkis Indonesia dalam keadaan siap tempur, sehat dan fit,” kata Eng Hian dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (5/12/2025).

“Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar kami bisa mengemban misi ini dengan baik dan menyumbang prestasi maksimal untuk Merah-Putih,” sambungnya.