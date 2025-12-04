Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Tinggalkan Pelatnas PBSI, Jonatan Christie Resmi Gabung Skuad Sabar/Reza dan Christian Adinata

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |16:37 WIB
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

TANGERANG Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, resmi meneken kontrak kerja sama sponsor dengan Waroeng Steak & Shake. Kerja sama ini menjadi kabar gembira bagi Jojo –sapaan akrab Jonatan– yang kini berkarier sebagai pemain profesional.

Menariknya, sponsor yang bekerja sama dengan Jonatan itu sebelumnya sudah merekrut ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, dan tunggal putra Christian Adinata.

Jonatan Christie telah hampir setengah tahun berkarier sebagai pemain profesional usai meninggalkan Pelatnas PBSI pada Mei 2025. Menjalani karier di luar tim nasional, Jojo harus menanggung segala biaya sendiri untuk setiap turnamen yang diikutinya, sebuah biaya yang tentunya tidak kecil.

Kini, Jojo akan mendapatkan dukungan penuh dari Waroeng Steak & Shake. Kerja sama ini datang pada waktu yang sangat tepat, terutama menjelang keikutsertaan Jonatan dalam BWF World Tour Finals 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Hangzhou, China, pada 17-21 Desember 2025.

1. Alasan Utama Mau Kerja Sama

Jonatan mengungkapkan rasa syukurnya atas kerja sama ini, menyebut dukungan tersebut akan sangat membantu dalam mengarungi turnamen internasional. Ia mengakui, salah satu pertimbangan utamanya adalah komitmen Waroeng Steak & Shake terhadap atlet di luar Pelatnas.

Jonatan Christie dapat sponsor jelang BWF World Tour Finals 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Jonatan Christie dapat sponsor jelang BWF World Tour Finals 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

“Pastinya, pertama melihat Hendra/Ahsan, Sabar/Reza, di mana Waroeng Steak sangat peduli dengan atlet. Terutama yang di luar Timnas (Pelatnas). Itu yang menjadi salah satu pertimbangan juga,” ujar Jonatan di Waroeng Steak & Shake Serpong, Kamis (4/12/2025).

Jojo tidak menampik bahwa faktor finansial memegang peran penting dalam keputusannya. "Hal yang tidak dipungkiri, adalah sisi budget. Karena setelah keluar dari Timnas, ada hitung-hitungan. Jadi itu yang menjadi pertimbangan,” tambahnya.

 

