Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025

Annita Kanjaya bahagia Jawa Barat menjadi juara umum di Kejurnas PB POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)

JAKARTA – Jawa Barat sukses menjadi juara umum pada Kejurnas POBSI 2025. Annita Kanjaya selaku perwakilan, memuji penyelenggaraan turnamen tersebut.

Ajang itu berlangsung di Pro Billiard Center, iNews Tower, pada 24-30 November 2025. Jawa Barat juara usai merebut tiga emas, lima perak, dan dua perunggu.

Jawa Barat juara umum Kejurnas POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)

1. Antusias

Annita mengatakan sangat antusias ambil bagian dalam Kejurnas POBSI 2025. Ia menilai ajang itu disiapkan dengan cukup matang sehingga memberikan kesan untuk para atlet yang terlibat.

"Pelaksanaannya cukup terorganisir," kata Annita di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Lebih lanjut, Annita tentunya bahagia Jawa Barat dapat menjadi juara umum dalam kejurnas kali ini. Prestasi itu tentunya berkat kerja keras para atlet sehingga dapat meraih hasil maksimal.