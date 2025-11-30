Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jawa Barat Juara Umum Kejurnas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |19:01 WIB
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
Jawa Barat sukses menjadi juara umum Kejurnas POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA – Jawa Barat sukses menjadi juara umum Kejurnas POBSI 2025. Mereka merebut tiga medali emas, lima perak, dan dua perunggu, dalam ajang yang digelar di iNews Tower, Jakarta, 24-30 November 2025.

1. Berjalan Lancar

Jawa Barat juara umum Kejurnas POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)
Jawa Barat juara umum Kejurnas POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo sangat senang kejurnas dapat berjalan lancar dan disambut antusias. Ia memberikan apresiasi untuk para atlet yang telah berprestasi.

"Ya, hari ini kami menyelesaikan rangkaian dari Kejurnas POBSI 2025. Dimenangkan juara umumnya dari Jawa Barat, kedua dari Kalimantan Selatan, ketiga dari Sumatera Utara," kata Hary Tanoe, Minggu (30/11/2025).

"Kami ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang, para atlet, kepada provinsi yang mengambil prestasi juara. POBSI ingin melihat kejurnas ini diselenggarakan setiap tahun," tambahnya.

2. Menghadirkan Atlet Potensial

Hary Tanoe menegaskan PB POBSI akan terus memberikan wadah untuk atlet-atlet biliar tanah air berkompetisi. Langkah itu untuk menghadirkan atlet-atlet potensial guna memajukan biliar Indonesia di kancah dunia.

"PB POBSI akan terus meningkatkan prestasi pilihan di Tanah Air. Bagaimana seperti tema rapat kerja nasional (rakernas)," ucap Hary.

 

