HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Syed Modi India International 2025: Marwan/Aisyah dan Dejan/Bernadine Lolos Semifinal!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |16:50 WIB
Hasil Perempatfinal Syed Modi India International 2025: Marwan/Aisyah dan Dejan/Bernadine Lolos Semifinal!
Simak hasil perempatfinal Syed Modi India International 2025 yang melibatkan dua wakil Indonesia termasuk Marwan/Aisyah (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

LUCKNOW – Hasil perempatfinal Syed Modi India International 2025 yang melibatkan dua wakil Indonesia sudah diketahui. Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata dan Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana lolos ke semifinal!

Bermain di BBD U.P Badminton Academy, Lucknow, India, Jumat (28/11/2025) siang WIB, Marwan/Aisyah menang atas Nithin H.V./Srinidhi Narayanan 21-11 dan 21-12. Sementara, Dejan/Bernadine menyisihkan Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien 21-15, 12-21, dan 21-10.

Marwan Faza/Aisyah Salsabila (Foto: PBSI)_

Marwah/Aisyah tampil percaya diri melawan Nithin/Srinidhi dalam gim pertama. Hal itu ditandai mereka dapat langsung mengamankan pundi-pundi poin atas wakil tuan rumah.

Nithin/Srinidhi memang harus mengakui ketangguhan Marwa/Aisyah dalam gim pertama. Pasalnya, mereka kalah dengan poin 21-11.

Pada gim kedua, Marwah/Aisyah berusaha melanjutkan catatan positif dalam gim pertama. Kerja keras mereka pun berbuah manis karena menaklukkan Nithin/Srinidhi dengan poin 21-12.

Dalam laga lainnya, Dejan/Bernadine menaklukan Tien/Lim dalam gim pertama. Itu dibuktikan mereka mencatatkan poin 21-15 atas wakil Malaysia itu.

 

Halaman:
1 2
