PBSI Proyeksikan Rachel/Febi dan Febriana/Trias untuk Olimpiade LA 2028, Bagaimana Nasib Apriyani/Siti?

JAKARTA – Setelah dua bulan menjalani rotasi besar-besaran di sektor ganda putri, pelatnas PBSI mulai menemukan komposisi skuad utama yang baru. Kepala Pelatih Ganda Putri PBSI, Karel Mainaky, mengungkapkan dua pasangan muda, yaitu Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, kini menjadi tumpuan utama yang diproyeksikan untuk bersaing di Olimpiade Los Angeles (LA) 2028.

Kepercayaan ini tak lepas dari performa impresif kedua pasangan tersebut di akhir musim. Mereka berhasil menciptakan All Indonesian Final di Australian Open 2025. Di turnamen super 500 tersebut, Rachel/Febi tampil ciamik dengan keluar sebagai juara, sementara Febriana/Trias menjadi runner-up.

1. Fokus ke Olimpiade 2028

Karel Mainaky menargetkan mulai tahun depan, skuad ganda putri akan memasuki fase persiapan yang lebih serius menuju Race to Olympic 2028. Ia memastikan Rachel/Febi dan Febriana/Trias adalah dua pasangan yang saat ini paling difokuskan dalam rencana jangka panjang tersebut.

"Rencana dari saya, tahun depan fokus ke Olimpiade, terutama dua pasang ini. Tinggal nanti lihat hasil meeting untuk dua pasangan lainnya," jelas Karel kepada awak media, termasuk Okezone, di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Jumat (28/11/2025).

Rachel Allessya bersama Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

2. Apriyani/Fadia dan Lanny/Tiwi Masih Dievaluasi

Sementara dua pasangan ganda putri lainnya, yakni Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi dan peraih medali Olimpiade Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, masih berada di fase evaluasi. Karel menyatakan belum ada keputusan final mengenai kelanjutan formasi kedua pasangan tersebut, mengingat adanya perbedaan perkembangan yang ia amati.

Karel menegaskan perlu adanya pembahasan internal bersama sang asisten pelatih, Nitya Krishinda Maheswari, sebelum keputusan dibawa ke Kabid Binpres.