HOME SPORTS NETTING

Pelatih Ganda Putra PBSI: Fajar/Fikri Dipersiapkan untuk Olimpiade Los Angeles 2028

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |00:08 WIB
Pelatih Ganda Putra PBSI: Fajar/Fikri Dipersiapkan untuk Olimpiade Los Angeles 2028
Pelatih ganda putra Pelatnas PBSI, Antonius Budi Ariantho, mengonfirmasi Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dipersiapkan untuk Olimpiade Los Angeles 2028 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih ganda putra Pelatnas PBSI, Antonius Budi Ariantho, mengonfirmasi Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dipersiapkan untuk Olimpiade Los Angeles 2028. Ia puas dengan performa pasangan tersebut.

Fajar/Fikri merupakan pasangan baru racikan PBSI. Sejauh ini, mereka telah memainkan delapan turnamen BWF World Tour. Hasilnya cukup positif karena terbukti berhasil lolos ke World Tour Finals 2025. 

1. Puas dengan Progres

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Antonius mengaku puas dengan progres Fajar/Fikri dan berada di jalur yang tepat. Karena itu, pasangan peringkat 11 dunia itu diproyeksikan untuk menuju Olimpiade Los Angeles 2028. 

“Dengan hasil tahun ini sudah kelihatan. Kalau saya sebagai pelatih, ya saya teruskan sampai Olimpiade,” kata Antonius di Pelatnas PBSI, Jakarta, dikutip Jumat (28/11/2025).

“Staminanya, terutama Fajar, harus dijaga. Strength, power, endurance, itu yang harus ditambah,” imbuh mantan pelatih di PB Djarum itu.

Fajar/Fikri memang baru memainkan delapan turnamen pada musim ini tapi pencapaiannya cukup gemilang. Menurut Antonius, hal tersebut karena tak luput dari pengalaman dan motivasi anak asuhnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
